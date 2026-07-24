Wakeboard: perché sempre più persone stanno provando questo sport acquatico

Il wakeboard è uno degli sport acquatici più dinamici che unisce elementi di sci nautico, snowboard e surf in un’unica disciplina spettacolare, ma sorprendentemente accessibile a tutti. In vista dei Mondiali 2026 al Lago del Salto, l’interesse verso questo sport sta crescendo anche in chi non è atleta: sempre più persone lo scelgono come attività outdoor per migliorare forma fisica, equilibrio e concentrazione. Ed è ottimo da provare per la prima volta in estate per rinfrescarsi un po’.

Cos’è il wakeboard

Il wakeboard è spesso associato all’adrenalina, ma nella pratica è uno sport molto più tecnico di quanto sembri. Il principio è semplice: si viene trainati da una barca o da un cavo su un circuito dedicato e, grazie alla tavola ai piedi, si eseguono salti ed evoluzioni sfruttando l’onda o la trazione della corda. La tavola è simile a quella da snowboard: i piedi sono agganciati con attacchi e il rider sfrutta la scia creata dal motoscafo per scivolare sull’acqua ed eseguire manovre.

A differenza di quanto si pensi, non è necessario avere una forza fisica particolare: la componente più importante è la tecnica. Anche l’equilibrio è centrale, anche se in modo meno estremo rispetto al surf, dove risulta ancora più determinante.

L’errore più comune dei principianti

Uno degli errori più frequenti nelle prime uscite è la tendenza a irrigidire il corpo e a tirare troppo la corda per paura di cadere. In realtà, questo comportamento riduce la stabilità. Il consiglio tecnico per chi inizia è mantenere il baricentro basso, restare rilassati e lasciarsi guidare dalla trazione. Quando si comprende la dinamica del traino, si capisce che è la corda a guidare il movimento. Questo permette di ridurre gli sforzi inutili e migliorare il controllo, aumentando progressivamente stabilità ed efficacia nelle manovre.

I benefici del wakeboard

Il wakeboard è uno sport completo che coinvolge tutto il corpo e offre benefici sia fisici sia mentali.

Equilibrio e postura

Essendo praticato su una superficie instabile, obbliga il corpo a continui aggiustamenti posturali. Questo migliora la capacità di equilibrio dinamico e statico e rafforza la consapevolezza del proprio corpo nello spazio. Nel tempo si traduce in una postura più stabile anche nella vita quotidiana.

Core e stabilizzazione profonda

Il lavoro sul core è continuo. Non si tratta solo di addominali, ma di un sistema complesso che coinvolge muscoli profondi del tronco e della zona lombare. Questi muscoli lavorano per mantenere la stabilità sulla tavola e per gestire le variazioni di direzione e velocità.

Coordinazione e sistema nervoso

Ogni movimento richiede una combinazione di equilibrio, orientamento e reazione immediata. Questo stimola il sistema nervoso centrale e migliora la coordinazione tra parte superiore e inferiore del corpo. Con il tempo si sviluppano riflessi più rapidi e maggiore precisione nei movimenti.

Allenamento cardiovascolare e forza

Il wakeboard alterna fasi di sforzo intenso e momenti di controllo statico. Questo lo rende simile a un allenamento a intervalli, con benefici su:

resistenza cardiovascolare;

cardiovascolare; tono muscolare globale;

muscolare globale; capacità di recupero.

Il lavoro non è isolato su singoli muscoli, ma funzionale e integrato.

Benefici mentali

Come molti sport acquatici, il wakeboard ha anche un impatto positivo sul benessere mentale. La concentrazione richiesta riduce le distrazioni esterne e favorisce uno stato di attenzione focalizzata che aiuta a ridurre stress e tensioni.

Dove imparare il wakeboard in Italia

Milano, Wakeparadise Idroscalo

È uno dei principali cable park italiani, situato nell’area dell’Idroscalo. Offre impianti moderni senza l’utilizzo della barca, con ostacoli artificiali e possibilità di noleggio attrezzatura. È adatto sia a principianti sia a rider avanzati.

Lago di Viverone, LSN Wakeboard Italia

Una delle scuole più importanti a livello nazionale, anche centro federale e punto di riferimento per la Nazionale italiana. La struttura è immersa in un contesto naturale sul lago e offre servizi completi per sportivi e visitatori. Dispone di:

barche professionali per onda ottimale;

istruttori qualificati e team agonistico;

aree di allenamento a terra;

programmi per tutti i livelli.

Lago di Como, Wakeboard e wakesurf school

Un centro sportivo che offre corsi di wakeboard, wakesurf e wakeskate per tutte le età e livelli. Include servizi completi anche per chi vuole solo assistere alle lezioni come solarium e nel caso poi voglia iniziare c’è disponibilità per affittare attrezzatura o SUP.

Tavola da wakeboard: come sceglierla

La tavola da wakeboard è l’elemento centrale dell’attrezzatura e la sua scelta influisce direttamente sull’esperienza sull’acqua. Le tavole hanno una forma generalmente simmetrica e cambiano per lunghezza, flessibilità e struttura in base al tipo di utilizzo. Per i principianti è consigliata una tavola:

leggermente più lunga per maggiore stabilità;

per maggiore stabilità; con maggiore galleggiamento ;

; con flex medio o morbido per facilitare l’apprendimento.

Le tavole più corte e rigide sono invece adatte a rider esperti che cercano reattività e prestazioni elevate.

Perché si parla tanto di wakeboard? Ad agosto arrivano i Mondiali 2026 al Lago del Salto

I Campionati del Mondo di Wakeboard 2026 rappresentano uno degli appuntamenti più importanti della disciplina a livello internazionale e riportano l’Italia al centro della scena sportiva mondiale. Dal 3 all’8 agosto, il Lago del Salto – situato in provincia di Rieti, nel Lazio – diventerà il cuore pulsante del wakeboard globale, ospitando i migliori rider del pianeta in una cornice naturale unica nel suo genere.

L’evento, presentato ufficialmente al Foro Italico di Roma, conferma il ruolo strategico dell’Italia nello sviluppo degli sport acquatici e nella capacità di organizzare manifestazioni di livello internazionale.

L’obiettivo: promuovere cultura degli sport acquatici

Accanto alla dimensione agonistica, i Mondiali porteranno con sé anche elementi innovativi come il primo progetto nazionale di cardioprotezione applicato a un campionato del mondo. La campagna legata ai Mondiali di Wakeboard 2026 mette al centro sport, salute e territorio. Il messaggio chiave promuove infatti uno stile di vita attivo e una nuova attenzione alla sicurezza nello sport. Allo stesso tempo, l’iniziativa valorizza la zona del Reatino e del Lago del Salto, trasformandolo in un punto di riferimento internazionale per gli sport acquatici e per un turismo sportivo sostenibile e legato alla natura.