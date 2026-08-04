La vacanza perfetta non è quella con mille attività: ecco cos’è la calmcation

Nel pieno dell’estate cresce il desiderio di staccare dalla routine quotidiana e molti viaggiatori cercano vacanze capaci di favorire il recupero delle energie e il benessere psicofisico. È proprio in risposta a questa esigenza che si afferma il fenomeno delle “calmcation”, ossia viaggi che mettono al centro la connessione con l’ambiente circostante, invitando a rallentare i ritmi attraverso attività essenziali e soggiorni in contesti tranquilli.

Calmcation: tra esperienze autentiche e spazi rigenerativi

Le calmcation si inseriscono tra i trend che stanno ridefinendo il settore delle vacanze all’aria aperta, individuati nella sesta edizione dell’Osservatorio del turismo outdoor, realizzato da Human Company insieme a THRENDS.

Tra le tendenze emerse c’è la valorizzazione e integrazione con il territorio, alla base del concetto stesso di calmcation: il legame con l’ambiente rappresenta un elemento distintivo dell’ospitalità outdoor, che valorizza sempre di più le esperienze autentiche, a contatto con la natura e con le realtà locali. Anche gli spazi comuni, come wellness area, piscine relax e percorsi sensoriali, sono elementi che arricchiscono il soggiorno, offrendo agli ospiti occasioni di rilassamento, rigenerazione e disconnessione, oltre a creare nuove opportunità di incontro e condivisione.

I cinque benefici delle calmcation

Hu openair, brand del gruppo fiorentino Human Company, approfondisce i principali benefici delle calmcation, che si riflettono sul corpo, sulla mente e sulle relazioni.

Riduzione dello stress e superamento della FOMO

I ritmi lenti e l’assenza di programmi serrati aiutano ad alleggerire la tensione mentale e fisica accumulata durante l’anno. Allo stesso tempo, le calmcation favoriscono un approccio più consapevole alla vacanza, mettendo da parte la FOMO (la cosiddetta “fear of missing out”), ovvero la sensazione di dover riempire ogni momento per paura di perdersi qualcosa, e lasciando spazio alle esperienze significative.

Maggiore concentrazione e rafforzamento dei legami

Distaccarsi dalla routine e focalizzarsi su attività rilassanti, come la meditazione e lo yoga, può favorire una maggiore lucidità mentale e migliorare la connessione con se stessi e con le persone che partecipano alla vacanza.

Recupero delle energie e comunicazione consapevole

Riposare di più e avere una migliore qualità del sonno contribuisce al benessere generale. In una condizione di equilibrio e serenità diventa più semplice comunicare in modo aperto, ascoltare gli altri e vivere le relazioni con maggiore presenza e attenzione.

Disconnessione digitale

Svolgere attività lontano dai dispositivi, silenziare le notifiche o adottare un approccio meno compulsivo alla condivisione dei contenuti sui social aiuta a ridurre la sovrastimolazione quotidiana.

Riscoperta del rapporto con la natura

Le calmcation si inseriscono nella crescente ricerca di equilibrio e riconnessione con gli ambienti naturali. Questa esigenza si lega anche al tema del cosiddetto “nature-deficit disorder”, espressione coniata dall’autore Richard Louv per descrivere i potenziali effetti negativi della progressiva riduzione del tempo trascorso nella natura, in particolare nei bambini.

Calmcation: perché rallentare favorisce il benessere psicofisico

«Il nucleo fondante della calmcation risiede nella transizione da una modalità mentale orientata al “fare” (doing mode) a una orientata all’”essere” (being mode). Questo passaggio permette all’individuo di orientare l’attenzione intenzionalmente e in modo non giudicante verso la propria esperienza presente, riflettendo la postura della mindfulness», commenta Daniela Villani, psicologa e professoressa associata in Psicologia Generale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Come spiega l’esperta, sul piano neurofisiologico l’ascolto consapevole e la diminuzione degli stimoli stressogeni contribuiscono alla modulazione del sistema nervoso autonomo e alla riduzione dei livelli di cortisolo. Il corpo, liberato da uno stato di allerta costante, può così ottimizzare l’allocazione delle proprie risorse energetiche in modo coerente con i bisogni biologici. Questo può condurre, ad esempio, a un miglioramento del sonno e a una maggiore disponibilità di energia per lo svolgimento di attività, come quella motoria, i cui benefici possono essere potenziati se svolta in contesti naturali.

«L’ascolto del corpo nel qui e ora espande la capacità cognitiva e sensoriale del savoring (assaporamento), definito in psicologia positiva come l’insieme di processi regolatori che permettono di identificare, generare e prolungare le esperienze piacevoli e le risposte emotive positive. Prestare attenzione e sentire profondamente la meraviglia di trovarsi di fronte a un maestoso paesaggio naturale, la gratitudine per un momento di condivisione con persone importanti, la serenità provata di fronte a un tramonto o l’ammirazione verso un cielo stellato, rappresentano risorse preziose in grado di attivare il benessere non solo a livello momentaneo», conclude.