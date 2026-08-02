Dai morning party ai book club in vacanza: i trend wellness dell’estate 2026

Dimenticate la classica estate fatta di notti insonni, eccessi e giornate trascorse solo sotto il sole. Nel 2026 il nuovo lusso è trovare tempo per sé: fare sport, coltivare passioni e vivere esperienze capaci di nutrire corpo e mente.

Dai morning party (feste mattutine) che sostituiscono la discoteca notturna con musica, movimento e socialità alla luce del giorno, ai book club in vacanza che trasformano la lettura in un momento di condivisione; dalle pratiche di yoga immersi nella natura alle spa che diventano luoghi di incontro e spettacolo, la nuova idea di divertimento è un’occasione di benessere per il corpo e per la mente.

Gen Z e sober curiosity: il nuovo modo di vivere il divertimento

Tra i fenomeni che raccontano meglio questa trasformazione c’è la sober curiosity, ovvero la curiosità verso uno stile di vita che riduce o elimina il consumo di alcol senza rinunciare alla socialità. Nata nei Paesi anglosassoni e rapidamente diffusa anche in Europa, questa tendenza non significa necessariamente diventare astemi, ma sviluppare un rapporto più consapevole con il bere: scegliere quando farlo, quanto e perché. Secondo questa nuova filosofia, una serata riuscita non si misura più dal numero di drink consumati o dall’orario in cui si torna a casa, ma dalla qualità dell’esperienza vissuta.

Crescono così i locali con cocktail analcolici (i cosidetti mocktail) o a bassa gradazione, gli eventi diurni, le attività all’aperto e le occasioni che uniscono musica, movimento e benessere. Una rivoluzione culturale che cambia anche il modo di vivere l’estate. Ecco gli appuntamenti da non perdere.

Morning party: si balla di giorno

Se una volta la festa iniziava a mezzanotte e finiva all’alba, oggi sempre più persone scelgono di ballare quando il giorno è appena iniziato. Sono i morning party, eventi che uniscono musica, movimento e socialità nelle prime ore della giornata. Il format prevede dj set e concerti con bevande analcoliche e cappuccino al posto dei tradizionali cocktail. L’obiettivo è divertirsi senza pagare il prezzo di una notte persa in termini di energia e qualità del sonno.

Il fenomeno è nato nei Paesi del Nord Europa con format come i sunrise rave e le Morning Gloryville, dove danza, meditazione e benessere convivono nello stesso spazio. Da lì si è diffuso rapidamente anche in Italia, intercettando un pubblico curioso di vivere la musica in modo diverso. A Milano, per esempio, alcuni appuntamenti alla Fabbrica del Vapore hanno portato questo modello all’attenzione del grande pubblico: una festa che finisce prima di pranzo permette di mantenere attivo il ritmo della giornata e lascia spazio ad altre esperienze.

Book club in vacanza

Dopo anni dominati da contenuti veloci e scrolling continuo, il libro torna protagonista come strumento di connessione, riflessione e benessere mentale. I book club in vacanza trasformano infatti la lettura da momento individuale a esperienza condivisa: un’occasione per rallentare, confrontarsi e creare nuove relazioni anche lontano dalla routine quotidiana.

Un luogo dove la letteratura ha sempre avuto un rapporto autentico e naturale è il San Domenico Palace, Taormina, A Four Seasons Hotel, storico indirizzo siciliano che nei decenni ha ospitato alcune delle più importanti personalità della cultura internazionale. Qui hanno soggiornato scrittori come Oscar Wilde, D.H. Lawrence, Truman Capote e Vladimir Nabokov, oltre a figure come Johann Wolfgang Goethe, che raccontò il fascino della Sicilia nel suo Viaggio in Italia.

Da questa eredità nasce il Summer Book Club, un progetto dedicato agli ospiti dell’hotel che invita a vivere l’estate attraverso il piacere della lettura. Tra una terrazza affacciata sul mare, il chiostro storico e le giornate lente della Sicilia, gli ospiti possono scegliere uno dei titoli della selezione e riceverlo in prestito insieme a una tote bag dedicata e a un segnalibro realizzato per il club: piccoli rituali che trasformano il tempo della vacanza in un momento di pausa e consapevolezza.

Fare sport in vacanza

Il nuovo wellness estivo non passa solo dal relax, ma anche dal movimento. Sempre più strutture propongono attività all’aria aperta capaci di unire sport, natura e consapevolezza. Al Chia Laguna Nature Resort il benessere si vive tra dune e mare attraverso tennis, yoga e attività della Nature Fit Academy, dove anche la danza diventa uno strumento per migliorare coordinazione, equilibrio e percezione del corpo. Il percorso si completa alla spa, con trattamenti dedicati al recupero muscolare e al rilassamento.

Spa musicali

Il concetto di spa sta cambiando: non più soltanto luoghi dedicati al silenzio, ai trattamenti e al relax, ma veri e propri spazi esperienziali dove benessere, cultura e intrattenimento si incontrano. Nascono così le spa musicali, dove il piacere dell’acqua, dei rituali wellness e della musica dal vivo si fondono in un’unica esperienza multisensoriale. Alle Aquardens va in scena City of Steam – The Musical, uno spettacolo immersivo che unisce danza, musica e il tradizionale rituale finlandese dell’Aufguss, durante il quale il maestro di sauna diffonde calore e profumi attraverso movimenti ritmici dell’asciugamano.

Anche in città il wellness si trasforma in un’esperienza da vivere. Le Terme De Montel Milano, definite una “sorgente urbana di benessere”, propongono un nuovo modo di abitare il tempo libero cittadino, tra acqua, relax ed eventi capaci di unire rigenerazione e socialità. Il 6 agosto 2026, le Terme De Montel ospiteranno due suggestivi concerti a lume di candela (Candle light): alle ore 20.30 il tributo Queen vs ABBA, mentre alle 22.30 sarà protagonista un quartetto d’archi con un concerto dedicato all’estate.

Anche in Svizzera il benessere si apre alla dimensione del divertimento con Splash & SPA Tamaro, che per il mese di agosto propone appuntamenti speciali dedicati alla socialità e al relax. L’1 e il 15 agosto gli ospiti potranno vivere giornate all’insegna dell’acqua, del divertimento e del benessere in un ambiente pensato per unire percorsi spa, piscine e intrattenimento a prezzo ridotto.

Yoga tra i filari nelle Langhe

Tra le esperienze wellness da provare quest’estate c’è lo yoga in vigna, un rituale di benessere immerso nella natura delle Langhe. Sulla collina Serradenari, a La Morra, l’Antica Dimora Dosio propone sessioni di Hatha Yoga e Vinyasa Flow tra i filari, con una vista spettacolare sul profilo del Monviso e sulle colline Patrimonio Unesco. Guidati da un istruttore professionista, gli ospiti possono ritrovare equilibrio e consapevolezza attraverso il respiro, il movimento e il contatto con il paesaggio. L’Hatha Yoga, con posture lente e profonde, favorisce rilassamento e centratura; il Vinyasa Flow propone invece una pratica più dinamica, dove movimento e respirazione si susseguono in sequenze armoniche.

Il percorso di benessere continua con il piacere semplice dei picnic in vigna: un calice di vino, prodotti locali selezionati e una coperta sull’erba, circondati dai filari. Una reinterpretazione contemporanea della tradizionale merenda sinoira piemontese, che diventa un momento di convivialità autentica da vivere senza fretta. Per chi desidera completare l’esperienza rigenerante, l’Antica Dimora Dosio propone anche massaggi olistici personalizzati, studiati per sciogliere le tensioni e favorire una sensazione di profondo rilassamento.