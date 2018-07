Grani antichi: 6 motivi per preferire le varietà del passato

Adatti ai sensibili al glutine

ma non ai celiaci

I frumenti antichi godono di elevata tollerabilità nelle persone con disturbi d’intolleranze alimentari e di ipersensibilità al glutine, sostanza che pure contengono e che, quindi, li rende non adatti ai celiaci. Da uno studio sulla sensibilità al glutine non celiaca (NCGS) nei bambini, condotto dai ricercatori delle università di Bologna e Ferrara e pubblicato sull’International Journal of Food Science and Nutrition, è emerso che le caratteristiche infiammatorie delle proteine del grano sono molto più evidenti nelle varietà di cereali moderne rispetto alle varietà antiche.

Un’alternativa per chi è sensibile al glutine

La sensibilità al glutine non celiaca è un disturbo recente, ma in continuo e rapido aumento: ne soffre tra l’1% e il 7% della popolazione. «Si tratta di una patologia ben distinta dalla celiachia e dall’allergia al grano e si pensa che i sintomi riscontrati sia negli adulti sia nei bambini siano dovuti a una reazione non solo al glutine, ma anche ad altre proteine del grano, causa, a loro volta, delle migliori caratteristiche tecnologiche delle varietà moderne», precisa Spisni. «Chi soffre di sensibilità al glutine non celiaca deve, perciò, trovare cereali alternativi per non dover seguire una dieta gluten-free per tutta la vita».