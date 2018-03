I 7 antibiotici naturali riconosciuti dalla scienza

Idraste

L’idraste è una pianta originaria del Nord America. Spesso è consumato come tisana o in capsule per curare problemi respiratori e digestivi. Può essere usata anche per combattere la diarrea batterica e le infezioni al tratto urinario. In più studi recenti la ritengono affidabile anche per le infezioni della pelle.

Attenzione perché questa pianta – il cui nome originale è goldenseal – può causare interferenze con alcuni medicinali. Quindi se state seguendo una terapia e volete assumere questa pianta parlatene prima con il vostro medico. Non possono assumerlo i bambini e le donne durante la gravidanza o l’allattamento.