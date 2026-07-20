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L’effetto Madonna: se il troppo fitness distrugge le ginocchia. Come salvare la cartilagine prima che sia tardi

Quando lo sport estremo consuma la cartilagine: lezioni di biomeccanica dal caso clinico di Madonna e la rivoluzione delle terapie rigenerative

Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco20 Luglio 2026Ultimo aggiornamento: 20 Luglio 2026
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foto di Madonna
L’effetto Madonna: se il troppo fitness distrugge le ginocchia. Come salvare la cartilagine prima che sia tardi - Foto Instagram Madonna - www.ok-salute.it

Se persino la “Regina del Pop”, che si è sempre allenata con i ritmi spietati di un’atleta olimpica, ha dovuto alzare bandiera bianca, significa che il problema non risparmia nessuno. Parliamo di Madonna e della sua durissima battaglia contro l’usura articolare. Nel 2020 il verdetto shock che l’ha costretta a cancellare diverse date del suo tour: «Non ho quasi più cartilagine nel ginocchio».

Ma come si arriva a consumare completamente questo fondamentale “ammortizzatore” biologico? E soprattutto, cosa si può fare quando ogni passo diventa un calvario? Partendo dal caso clinico della popstar, facciamo chiarezza con la medicina ortopedica.

Problemi al ginocchio di Madonna: quando lo sport diventa un logorio

Per oltre quarant’anni, Madonna ha spinto il suo corpo oltre il limite: coreografie acrobatiche su tacchi a spillo, chilometri di corsa sull’asfalto e sessioni estenuanti di Ashtanga yoga. Un mix ad altissimo impatto che ha accelerato un processo biologico ben preciso: l’artrosi precoce da sovraccarico.

Il punto debole delle articolazioni: la cartilagine è un tessuto elastico e formidabile che impedisce alle ossa di sfregare tra loro. Ha però un grande difetto: non è vascolarizzata. Non ricevendo sangue, le sue capacità di autorigenerazione sono praticamente nulle. Tradotto: quando si consuma, si consuma per sempre.

I 4 campanelli d’allarme da non ignorare

un'immagine dell'articolazione del ginocchio
I 4 campanelli d’allarme da non ignorare – www.ok-salute.it

L’artrosi non compare dalla sera alla mattina. Il corpo invia segnali precisi che troppo spesso liquidiamo con un semplice “passerà”. Ecco a cosa fare attenzione:

  1. Il dolore “orologio”: all’inizio si fa sentire solo dopo uno sforzo intenso (una corsa, una camminata veloce) e sparisce a riposo. Nelle fasi avanzate diventa cronico, disturbando anche il sonno.
  2. La rigidità del risveglio: quella sensazione di avere le articolazioni “bloccate” appena scesi dal letto. Servono diversi minuti di movimento leggero per “olearle”.
  3. L’effetto “sabbia”: scricchiolii, scatti o rumori sinistri all’interno del ginocchio quando lo si piega.
  4. Il gonfiore spia: il ginocchio si riempie di liquido. È la membrana sinoviale che si infiamma e produce fluido in eccesso nel disperato tentativo di proteggere l’articolazione.

Problemi al ginocchio di Madonna: le vere cause dell’usura

Se per le celebrità il colpevole è il sovraccarico sportivo, nella vita di tutti i giorni i fattori di rischio cambiano:

Fattore di rischio L’impatto sulle articolazioni
Età Il naturale e inevitabile deterioramento biologico dei tessuti.
Sovrappeso La regola del 4x: ogni chilo di troppo quadruplica il carico biomeccanico sulle ginocchia a ogni passo.
Vecchi traumi Infortuni mal curati, lesioni ai legamenti o menischi asportati anni prima che alterano la stabilità del ginocchio.
Sedentarietà Meno muscoli significa meno sostegno. Senza una “armatura” muscolare, il peso grava tutto sulla cartilagine.

Dalle infiltrazioni alle staminali: la mappa delle cure

Oggi la medicina ortopedica offre soluzioni su misura con due obiettivi: spegnere il dolore e allontanare lo spettro della sala operatoria.

1. La svolta “Low Impact” (terapia conservativa)

Nelle fasi iniziali la parola d’ordine è cambiare rotta, esattamente come ha fatto Madonna, passata dalla corsa al pilates e alla cyclette.

  • Sport amici delle articolazioni: nuoto, idrobike e ciclismo in pianura.
  • Infiltrazioni di acido ialuronico: agiscono come un vero e proprio lubrificante sintetico, riducendo l’attrito e nutrendo il tessuto residuo.

2. La rivoluzione della medicina rigenerativa

È la strada scelta dalla popstar per rigenerare i tessuti dall’interno ed evitare il bisturi.

  • PRP (Plasma Ricco di Piastrine): si preleva il sangue del paziente, lo si centrifuga per isolare i fattori di crescita e lo si reinietta nel ginocchio per spegnere l’infiammazione.
  • Cellule Staminali Mesenchimali: prelevate dal midollo osseo o dal tessuto adiposo (grasso) del paziente, vengono infiltrate nell’articolazione. Hanno un potentissimo effetto antinfiammatorio e spingono le cellule superstiti a tentare una riparazione del tessuto.

3. L’ultima spiaggia: la chirurgia robotica

Quando la cartilagine è completamente azzerata e si è arrivati allo scontro “osso contro osso”, la medicina rigenerativa non ha più una base biologica su cui attecchire. L’unica soluzione definitiva resta la protesi (totale o parziale). La buona notizia? Oggi gli interventi beneficiano di tecniche robotiche mininvasive, con un dolore post-operatorio ridotto al minimo e tempi di recupero rapidissimi.

Muoversi è vita, ma esagerare è un rischio. Ascoltare il dolore e rispettare i tempi di recupero del corpo è l’unica vera assicurazione per non finire, anzitempo, sotto i ferri.

Problemi al ginocchio di Madonna: fonti e approfondimenti

  • L’impatto biomeccanico del fitness ad alto impatto e dei tacchi alti: L’analisi ortopedica su come la combinazione di corsa sull’asfalto, allenamenti intensi e l’uso prolungato di tacchi a spillo influisca sulle articolazioni del ginocchio (e il successivo passaggio della cantante ad attività a basso impatto come la cyclette) è trattata in questo approfondimento specialistico di The Independent con il contributo di Arthritis UK.

  • Efficacia clinica di PRP e Cellule Staminali Mesenchimali (MSC): Per comprendere le basi scientifiche e i limiti delle infiltrazioni rigenerative per l’artrosi del ginocchio citate nel testo, è possibile consultare la revisione della letteratura scientifica pubblicata su PubMed Central / National Institutes of Health, che analizza la sicurezza e la capacità di queste terapie nel ridurre l’infiammazione e contrastare la perdita di tessuto cartilineo.

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Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco20 Luglio 2026Ultimo aggiornamento: 20 Luglio 2026
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Francesco Bianco

Giornalista professionista dal 1997, ha lavorato per il sito del Corriere della Sera e di Oggi, ha fatto interviste per Mtv e attualmente conduce un programma di attualità tutte le mattine su Radio LatteMiele, dopo aver trascorso quattro anni nella redazione di Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. Nel 2012 ha vinto il premio Cronista dell'Anno dell'Unione Cronisti Italiani per un servizio sulle difficoltà dell'immigrazione. Nel 2017 ha ricevuto il premio Redattore del Gusto per i suoi articoli sull'alimentazione.

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