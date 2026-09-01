Salute

La trappola dello smart working: perché l’iper-connessione colpisce soprattutto i giovani

Nata per offrire flessibilità, la modalità agile rischia di trasformarsi in una prigione invisibile. Tra il mito del presentismo e il burnout generazionale, ecco quanto costa (anche alle aziende) non staccare mai la spina

Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco1 Settembre 2026Ultimo aggiornamento: 1 Settembre 2026
2 minuti di lettura
una donna lavora al computer davanti al mare
La trappola dello smart working: perché l'iper-connessione colpisce soprattutto i giovani - www.ok-salute.it

Lo smart working doveva essere la rivoluzione dell’equilibrio tra vita privata e professione, il simbolo della fiducia e dell’autonomia. Invece, per molti lavoratori, si sta trasformando in una trappola di iper-connessione costante. La scomparsa del confine fisico tra abitazione e ufficio ha finito per eliminare anche la barriera psicologica: il cervello non entra più nella fondamentale modalità di recupero, portando le persone a rispondere alle e-mail durante i pasti, a controllare le chat di lavoro nel weekend o a lavorare mentre assistono i familiari.

Ma questa pressione non colpsice tutti allo stesso modo. L’impatto dello stress e la percezione del work-life balance rivelano una profonda spaccatura generazionale.

Il divario generazionale nello smart working: over 50 vs giovani a confronto

un uomo lavora al computer su una terrazza vista mare
Il divario generazionale: Over 50 vs Giovani a confronto – www.ok-salute.it

Mentre i lavoratori con maggiore esperienza tendono ad applicare schemi e confini tradizionali appresi in decenni di carriera in presenza, i giovani professionisti vivono la flessibilità digitale con un rischio di isolamento e sovraccarico decisamente più alto.

Fattore di Confronto Lavoratori Over 50 Giovani Lavoratori
Contesto di inserimento Reti sociali consolidate e strategie di adattamento strutturate nel tempo. Ambiente altamente competitivo, precario e psicologicamente richiedente.
Percezione del Work-Life Balance Concetto spesso legato all’etica del sacrificio vista come valore morale. Visto come un vero e proprio istinto di sopravvivenza biologica e mentale.
Impatto dello Smart Working Maggiore capacità di mantenimento dei confini lavorativi tradizionali. Sfumatura dei confini tra casa e ufficio; alto rischio di isolamento e affaticamento.

Per le nuove generazioni, la necessità di dimostrare costantemente la propria produttività da remoto si traduce spesso in una disponibilità assoluta, alimentando un ansioso “stato di allerta” permanente.

Smart working: i settori più a rischio

I dati monitorati dagli istituti di ricerca sanitari e di statistica (come INAIL e Censis) mostrano che l’esposizione al burnout da iper-connessione raggiunge i livelli di guardia nei comparti ad alto coinvolgimento emotivo e relazionale:

  • Sanità: Medici, infermieri e personale di assistenza.
  • Istruzione: Insegnanti, educatori e personale scolastico.
  • Pubblica Amministrazione: Operatori dei servizi al cittadino.

In questi contesti, doversi far carico quotidianamente della sofferenza e delle aspettative altrui — spesso attraverso canali digitali diretti e senza filtri — accelera il logoramento fisico. Le conseguenze somatiche sono concrete: dai disturbi gastrointestinali cronici al calo delle difese immunitarie, fino a un aumentato rischio di sviluppare malattie metaboliche come il diabete di tipo 2.

Il costo occulto per le aziende: l’illusione del “presentismo”

Considerare lo stress da lavoro-correlato come una semplice debolezza individuale o un problema privato del dipendente è un grave errore, sia dal punto di vista etico sia finanziario. Un lavoratore spinto fino al collasso cognitivo genera costi devastanti che si ripercuotono direttamente sui bilanci aziendali:

Riconoscere l’iper-connessione come un rischio organizzativo non significa abbandonare il lavoro agile, ma regolamentarlo con tutele chiare: diritto alla disconnessione reale, cultura della fiducia al posto del controllo esasperato e rispetto della fisiologia del riposo umano.

Leggi anche…

Tags
Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco1 Settembre 2026Ultimo aggiornamento: 1 Settembre 2026
2 minuti di lettura
Foto di Francesco Bianco

Francesco Bianco

Giornalista professionista dal 1997, ha lavorato per il sito del Corriere della Sera e di Oggi, ha fatto interviste per Mtv e attualmente conduce un programma di attualità tutte le mattine su Radio LatteMiele, dopo aver trascorso quattro anni nella redazione di Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. Nel 2012 ha vinto il premio Cronista dell'Anno dell'Unione Cronisti Italiani per un servizio sulle difficoltà dell'immigrazione. Nel 2017 ha ricevuto il premio Redattore del Gusto per i suoi articoli sull'alimentazione.

Correlati

foto di tommaso paradiso in bianco e nero perché ha contratto il toscana virus

Toscana virus: cos’è, come si trasmette e quali rischi comporta

31 Agosto 2026
una ragazza si porta le mani alle tempie per alleviare il mal di testa

Quali sono i mal di testa che non devi mai sottovalutare?

31 Agosto 2026
foto creata dall'IA di due mani che proteggono il cervello

Vuoi proteggere la memoria fino a 80 anni? Basta eliminare questi 3 fattori a 50 anni

26 Agosto 2026
mano che regge una provetta con del sangue con un modellino di dna alle spalle

Test genetici predittivi: come funzionano, quando è utile farli e quali malattie individuano

22 Agosto 2026
Pulsante per tornare all'inizio