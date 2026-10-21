Malattie renali rare: diagnosi tardive e forte impatto su famiglie e caregiver. Conclusa la campagna CL3AR

Fare informazione è il primo passo verso una maggiore consapevolezza sulle malattie renali rare. Si è conclusa a Roma, la campagna di sensibilizzazione itinerante “CL3AR: obiettivi chiari per la salute dei tuoi reni”. Promossa da Sobi Italia con il patrocinio dell’Associazione Pazienti Progetto DDD ETS e delle società scientifiche FIR, SINEPE e SIP, l’iniziativa ha attraversato il nostro Paese – toccando Milano, Bari, Torino, Bologna, Palermo e infine Roma – per riaccendere i riflettori su patologie spesso invisibili, silenti e ancora poco conosciute.

Le malattie renali rare colpiscono meno del 5% della popolazione totale affetta da patologie renali croniche. Tra queste, la glomerulopatia da C3 (C3G) e la glomerulonefrite membranoproliferativa da immunocomplessi (IC-MPGN) primaria sono forme ultra-rare con una prognosi particolarmente severa: circa il 50% dei pazienti adulti e il 20% di quelli pediatrici va incontro a insufficienza renale entro 10 anni dalla diagnosi.

L’importanza della diagnosi precoce

Essendo malattie subdole e poco note, i sintomi iniziali vengono spesso trascurati o scambiati per altre patologie. Ciò porta a diagnosi tardive, quando i danni ai reni sono ormai irreversibili.

«La C3G e la IC-MPGN primaria condividono un problema comune: un’eccessiva attività della proteina C3 nel sistema immunitario. Possono manifestarsi con anomalie difficili da ricondurre subito a una patologia specifica, ma anche semplici controlli come l’esame delle urine possono offrire indicazioni utili. Intercettare precocemente questi segnali e favorire l’accesso a centri specializzati è fondamentale per ridurre il rischio di complicanze», spiega il professor Giuseppe Grandaliano, Ordinario di Nefrologia al Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS – Università Cattolica di Roma.

I dati del Rare Kidney Diseases Barometer 2026

I risultati dell’indagine Rare Kidney Diseases (RKD) Barometer 2026, condotta su 55 pazienti e caregiver in Italia sotto la guida di un Expert Advisory Group indipendente, evidenziano le criticità del percorso di cura:

Ritardo diagnostico: il 44% dei pazienti ha riferito di aver atteso oltre 1 anno dai primi sintomi per ottenere una diagnosi corretta, con rischi elevati di ricorrere alla dialisi o di subire recidive dopo un trapianto.

il dei pazienti ha riferito di aver atteso oltre dai primi sintomi per ottenere una diagnosi corretta, con rischi elevati di ricorrere alla dialisi o di subire recidive dopo un trapianto. Impatto emotivo sui caregiver: l’ 80% di chi assiste un familiare segnala conseguenze negative sul proprio stato emotivo, e il 40% ha dovuto ricorrere a un supporto psicologico.

l’ di chi assiste un familiare segnala conseguenze negative sul proprio stato emotivo, e il ha dovuto ricorrere a un supporto psicologico. Ripercussioni economiche e lavorative: il 65% dei caregiver dichiara impatti negativi su lavoro o studio, 1 su 3 ha subito perdite di reddito e il 42% affronta spese dirette significative.

Le sfide nell’età pediatrica

Poiché l’esordio di queste patologie avviene spesso durante l’infanzia o l’adolescenza, l’impatto sul percorso di crescita è profondo.

«Nei bambini e negli adolescenti, le malattie renali croniche rare possono compromettere lo sviluppo fisico e psicologico. I giovani pazienti affrontano complesse sfide di inclusione scolastica e sociale. Per questo la presa in carico deve rispondere ai bisogni evolutivi e relazionali dell’intero nucleo familiare», sottolinea la dottoressa Marina Vivarelli, Responsabile dell’Unità di ricerca Laboratorio di Nefrologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Un impegno che continua

La conclusione del tour rappresenta un importante traguardo di piazza, ma l’obiettivo della campagna rimane quello di lasciare un’eredità duratura di conoscenza e supporto a una comunità che chiede ascolto e risposte concrete.

«Iniziative come CL3AR contribuiscono a dare voce a una comunità fragile e a far conoscere patologie ultra-rare che impattano fortemente sulla vita quotidiana e psicologica dei pazienti e delle loro famiglie», dichiara Fabrizio Spoleti, Presidente di Progetto DDD ETS.

«La conclusione di CL3AR è un traguardo, ma il vero successo risiede nella capacità di continuare a generare nel tempo comprensione e impegno concreto, migliorando la qualità di vita di chi convive con una malattia renale rara», conclude Carina Fiocchi, Direttore Medico di Sobi Italia, Grecia, Malta e Cipro.

A cura di OK Promotion