Festa della Donna: le iniziative per prendersi cura della salute e del benessere psico-fisico

Tornano la Giornata Internazionale della Donna e le tante iniziative ad essa correlate per incentivare la popolazione femminile a prendersi cura della propria salute e del proprio benessere psico-fisico in ogni fascia d’età. Dalle visite gratuite in ambito senologico e ginecologico agli incontri solidali, fino alle opportunità di meditazione: ecco gli eventi più interessanti da segnare in agenda.

Valutazione della propria fertilità

Anche quest’anno torna Ferty Check, la campagna di sensibilizzazione promossa dal gruppo Genera e dedicata alle coppie in cerca di una gravidanza. Sabato 9 marzo i centri di Roma, Milano, Torino, Napoli, Marostica, Umbertide e Bologna apriranno nuovamente le porte a chiunque voglia accedere a una visita gratuita con gli specialisti in medicina della riproduzione. La visita consisterà in un colloquio di coppia e in una visita ginecologica ed ecografica pelvica per la donna.

«Ricordo che, dopo 6/12 mesi di rapporti intimi non protetti che non hanno portato a una gravidanza, bisogna cercare un supporto specialistico, soprattutto se la donna ha superato i 35 anni», interviene Filippo Maria Ubaldi, ginecologo e direttore medico del gruppo Genera. «In questo caso non bisogna temporeggiare, essendo l’età materna avanzata la principale causa di infertilità, seguita naturalmente da altre problematiche da indagare e diagnosticare tempestivamente».

La giornata è aperta anche a chi volesse fare un check up della propria salute riproduttiva e conoscere la possibilità di crioconservare i gameti e a coppie che hanno già alle spalle precedenti esperienze di procreazione medicalmente assistita.

Per informazioni e prenotazioni si può compilare l’apposito form sul sito www.generapma.it oppure chiamare il numero verde 800 81 69 69.

Screening gratuiti

La Clinica Villa Margherita di Roma rinnova il suo impegno a supporto della salute femminile: venerdì 8 marzo, infatti, tutte le donne interessate potranno sottoporsi a visite e screening gratuiti, con specialisti in diverse discipline. Oltre alla visita senologica, svolta nel Centro di Senologia inaugurato proprio in occasione della Festa della Donna, Villa Margherita offrirà la possibilità di effettuare visite ginecologiche, controlli della fertilità di coppia, verifica dello stato del pavimento pelvico, visite endocrinologiche e consulenze ostetriche per dubbi sull’allattamento.

Per prenotare una visita e avere maggiori informazioni sulle prestazioni comprese nell’open day dell’8 marzo, si cliccare sul sito www.clinicavillamargherita.it/it/giornorosa/.

Prendersi cura di sé dopo una diagnosi di tumore

Un po’ di rossetto sulle labbra, una mano di smalto sulle unghie, un’acconciatura diversa dal solito, un abito che impreziosisce le forme: curare il proprio aspetto esteriore, come meglio si crede, può aiutare a ritrovare il benessere psico-fisico dopo una diagnosi di tumore. È su questo concetto che vogliono fare leva CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia), Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e IRCCS Maugeri di Pavia. In che modo? Con l’evento Ritratti di donna, uno spettacolo dedicato alle pazienti oncologiche, per regalare loro un momento di spensieratezza e condivisione.

Venerdì 8 marzo, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia, quindici donne che hanno dovuto affrontare un percorso oncologico sfileranno davanti a tutti, con indosso gli abiti realizzati dalla stilista Leonarda Nada Nuovo, acconciate dagli allievi del Centro Professionale CIOFS di Pavia e truccate da Make-up Artist Revlon. Ci sarà spazio anche per risate, musica e arte contemporanea, oltre che per il confronto e il dialogo.

«La sfilata intende vestire, oltre che il corpo, soprattutto le ferite lasciate dal cancro nel fisico e nell’animo di queste donne», commenta Ester Orlandi, Direttore del Dipartimento Clinico del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (Fondazione CNAO). «Riscoprire la bellezza del corpo tramite semplici gesti, come il trucco, la scelta di un bell’abito o grazie all’arte, permette alle donne pazienti di recuperare sicurezza, femminilità e intesa di coppia, con ripercussioni molto positive sia sulla qualità di vita sia sulla prognosi oncologica», spiega Rossella Nappi, Responsabile UOSD Ostetricia e Ginecologia 2 – PMA della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo.

Raccolta fondi per la ricerca sulla sclerosi multipla

Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 marzo, in 5000 piazze italiane, si terrà Bentornata Gardensia, l’iniziativa promossa da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla per raccogliere fondi destinati alla ricerca sulla sclerosi multipla. Acquistando una pianta di gardenia, di ortensia o entrambe, si potrà sostenere la ricerca scientifica e offrire supporto alle persone con SM e patologie correlate.

I due fiori rappresentano lo stretto legame che c’è tra le donne e la sclerosi multipla, una malattia che colpisce la popolazione femminile in misura doppia rispetto agli uomini. Ecco perché l’iniziativa si lega in maniera forte alla Giornata Internazionale della Donna.

Per saperne di più e trovare la piazza più vicina, visitare il sito www.sostienici.aism.it/gardensia/.

Ritiro di yoga in mezzo alla natura

Immersa nella Maremma toscana e nata accanto a una sorgente millenaria, Terme di Saturnia è la location ideale per ritrovare l’equilibrio interiore grazie ad attività come yoga e meditazione. Dal 7 al 10 marzo, l’hotel ospita Yoga Retreat | Feminine Energy, un’occasione di ritrovo tutta al femminile, per riscoprire la propria energia.

Il pacchetto comprende: un soggiorno di 3 notti dal 7 al 10 marzo in camera Deluxe; 5 lezioni di gruppo (3 da 30′ e 2 da 50′) e 2 lezioni private (30′) con lo yogi; un “Kobido”, trattamento viso lifting naturale interamente manuale dalla tradizione giapponese, con rituale Kirei che prepara la pelle a ricevere manualità di sfioramento, impastamento, percussione e digitopressione; un massaggio corpo con il bambù, che apporta immediato beneficio agli apparati muscolare e vascolare. Inoltre è incluso l’ingresso illimitato alla sorgente termale e alle piscine del parco termale, al bagno romano con sauna e bagno turco, alle vasche idromassaggio, ai percorsi vascolari, agli idromassaggi in cascata e alle aree relax del Casale.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.termedisaturnia.it/resort-offers/yoga-retreat-feminine-energy/.

