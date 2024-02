Quali sono le differenze del cervello tra donne e uomini?

Le differenze del cervello tra donne e uomini sono da sempre al centro di aneddoti e studi scientifici. I due generi sono progettati dalla natura in modo davvero differente. Questa affermazione condivisa da molti, trova l’ennesima conferma in uno studio scientifico che ha utilizzato l’intelligenza artificiale.

I risultati sottolineano come ci siano differenze fondamentali nel sistema cerebrale che ci aiuta a elaborare l’idea che abbiamo di noi stessi. Differenze sostanziali anche nel sistema striato e in quello limbico, che sono coinvolti nell’apprendimento e nella risposta delle persone alle gratificazioni.

Differenze del cervello tra donne e uomini: la grandezza non è importante

I ricercatori della Stanford University affermano che lo studio aiuta a risolvere una lunga controversia sul fatto che ci siano differenze fisiche nel cervello di donne e uomini.

Già diversi studi in passati hanno già sottolineato le differenze nel modo in cui pensano le donne e gli uomini. Le prime hanno una memoria e capacità di linguaggio migliori. I secondi sono più divertenti e hanno un senso dell’orientamento più preciso.

Sappiamo praticamente da sempre che il cervello degli uomini è di un decimo più grande rispetto a quello delle donne, rispettivamente in media 1,37 chilogrammi contro l’1,27. Gli esperti hanno spiegato che la differenza di peso non c’entra niente con una maggiore o minore intelligenza, anche perché altrimenti grandi animali come le balene o i gorilla dovrebbero essere super intelligenti.

Uomini più ironici delle donne

Non solo la nuova ricerca, ma anche altre precedenti, confermano che in genere gli uomini siano più divertenti delle donne. Nel 2019 l’Università del Nord Carolina ha analizzato una ventina di studi che misurava il senso dello humour dei partecipanti.

I risultati non lasciavano spazio a dubbi. Gli uomini erano del 63% più divertenti rispetto alle donne. Naturalmente questo non significa che tutti gli uomini siano divertenti e tutte le donne no. Molto probabilmente c’entra l’evoluzione. Le donne amano da sempre gli uomini ironici, giudicandoli intelligenti. L’intelligenza è fondamentale per la sopravvivenza della specie.

Differenze del cervello tra donne e uomini: la razionalità

Qui a vincere sono le donne. Gli uomini hanno meno capacità logiche, anche se sono più bravi nel prendere decisioni estreme. Lo ha confermato una meta analisi australiana, che ha messo sotto la lente di ingrandimento quasi cento studi sull’argomento.

Anche qui c’entrerebbe la teoria dell’evoluzione. Gli uomini dovevano distinguersi dalla media per attrarre le donne e quindi prendere decisioni estreme. Le donne invece dovevano usare la logica per la gestione della famiglia.

Orientamento

Qui è chiaro che c’entri la teoria dell’evoluzione. Gli uomini storicamente navigavano, andavano a caccia, dovevano insomma sapere dove andare e come tornare a casa. Uno studio dell’Università dell’Illinois il mese scorso ha confermato questa abilità, analizzando molte ricerche svolte sull’argomento.

Differenze del cervello tra donne e uomini: la memoria

Qui non c’è gara. Stravincono le donne. Diversi studi hanno paragonato la capacità di ricordare di donne e uomini e praticamente tutti i test hanno confermato che le donne sono più brave in questo.

La capacità di ricordare però diminuisce più rapidamente nelle donne. Dopo la menopausa la capacità di ricordare di donne e uomini diventa simile. Questa condizione è dovuta al crollo dei livelli dell’estradiolo, un ormone che ha molto a che fare con i centri della memoria.

Linguaggio

Alcuni studi sostengono che le donne sia più brave degli uomini a imparare una lingua straniera. Il British Council, l’ente britannico che organizza corsi si inglese in tutto il mondo, ha rivelato che le ragazze che superano il test GCSE sono il doppio rispetto ai loro coetanei.

Uno studio del 2020 dell’Università di Dublino ha però sostenuto che ci sarebbero anche delle ragioni culturali. Le famiglie invogliano le ragazze verso lo studio delle lingue; i ragazzi verso lo studio delle scienze.

Emozioni

Da sempre si pensa che siano le donne le più capaci a esprimere le emozioni. Una ricerca dell’Università della Pennsylvania ha scansionato il cervello di quasi 1000 persone tra gli 8 e i 22 anni per analizzare le loro cortecce.

Hanno scoperto che le donne hanno una maggiore connessione tra la parte sinistra e quella destra del cervello. Questo significa che le donne riescono con più facilità a processare le emozioni e a comprendere le intenzioni delle altre persone.

Leggi anche…

None found