Pesce crudo al ristorante: ecco a cosa fare attenzione

Carico il video...

La stagione estiva espone a un rischio maggiore di contaminazione: ascolta i consigli dell'esperta nutrizionista

Tartare, crudo o carpaccio di pesce, ostriche o molluschi conditi solo con un po’ di limone. Tutti questi piatti (e molti altri) sono tra i nostri preferiti quando mangiamo al ristorante in una bella località marina. La richiesta di crudo di pesce, infatti, è maggiore in estate rispetto ai periodi invernali, nonostante la stagione estiva esponga questi cibi a un rischio maggiore di contaminazione.

Come consiglia nella videointervista Evelina Flachi, specialista in Scienza dell’alimentazione, nutrizionista e presidente della Fondazione Italiana per l’Educazione Alimentare, quando si decide di uscire a cena in vacanza bisogna recarsi in «ambienti sicuri e con prodotti di qualità per evitare la proliferazione batterica». Solo così eviterete il rischio di infezioni alimentari e potrete gustarvi, non solo un’ottima cena, ma anche il resto della vacanza!

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

Intossicazione da pesce: tutto quello che devi sapere

Campylobacter: tutto sul batterio della carne responsabile di intossicazioni

Inquinamento dei mari: il pesce contaminato abbassa le difese immunitarie

Legionella: cos’è, come si trasmette e come si cura