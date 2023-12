Qual è il legame tra fruttosio e obesità?

Il legame tra fruttosio e obesità è protagonista di un ampio studio svolto per capire se davvero questo zucchero che troviamo nella frutta, nella verdura e nel miele possa essere una delle cause scatenanti. Anche se gli esperti stanno studiando l’obesità da anni, ancora non si comprendono tutte le cause di questa malattia complessa.

Quali sono i principali fattori di rischio per l’obesità?

Molti fattori contribuiscono all’eccesso di peso come ad esempio:

le abitudini alimentari,

i livelli di attività fisica,

come dormiamo.

Anche la genetica gioca un ruolo cruciale, insieme all’ambiente in cui viviamo.

Quali sono i rischi legati all’obesità?

L’obesità aumenta il rischio di sviluppare malattie croniche come:

quelle cardiovascolari,

il diabete di tipo 2,

alcuni tipi di tumore.

Legame tra fruttosio e obesità: i rischi si nascondono soprattutto quando viene usato come zucchero aggiunto

Ora un nuovo studio dell’Università del Colorado accende i riflettori sul ruolo del fruttosio. Si tratta dello zucchero naturale che troviamo nella frutta, nei succhi di frutta, in alcune verdure e nel miele. Lo si usa anche come zucchero aggiunto in diversi prodotti attraverso lo sciroppo di mais, che è fatto partendo proprio dagli amidi del mais.

Cosa dicono i risultati dello studio che indaga il legame tra fruttosio e obesità?

I risultati della ricerca sostengono che quando il cervello lancia il messaggio che bisogna mangiare perché è in uno stato di fame, il fruttosio ingerito ripristina l’energia attiva nelle cellule, che si chiama trifosfato di adenosina o ATP.

Qual è il problema? Quando il fruttosio viene metabolizzato, abbassa il livello di ATP nella cellula. Questo blocca il ripristino dell’ATP dalle riserve di grasso del corpo.

A questo punto partono diverse risposte biologiche. Le più importanti sono:

Aumento di peso: quando il fruttosio è ingerito in grandi quantità può portare a un aumento anche significativo di peso;

Insulino resistenza: è uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo del diabete di tipo 2;

Effetti su altri ormoni oltre l’insulina: l’eccesso di fruttosio influisce anche sulla grelina e la leptina, ormoni responsabili della regolazione dell’appetito ;

; Rallentamento del metabolismo a riposo.

Il ruolo dei grassi ingeriti

I ricercatori sostengono che sia proprio il fruttosio ad abbassare i livelli di metabolismo nel nostro corpo e a scatenare l’appetito, anche se poi sono i cibi grassi a diventare la principale fonte di calorie che favoriscono l’incremento di peso.

Come spezzare il legame tra fruttosio e obesità?

Quindi abbiamo compreso che è principalmente il consumo di fruttosio come zucchero aggiunto a rappresentare un problema.

Resta importante verificare sempre le etichette degli alimenti per capire se si vi siano zuccheri aggiunti. Nel caso del fruttosio attenzione alla sigla HFCS .

. Preferire la frutta intera , così come la si trova in natura, buccia compresa se possibile . I succhi di frutta contengono molti zuccheri.

, così come la si trova in natura, . I succhi di frutta contengono molti zuccheri. Un modo per essere sicuri di quello che mangiamo è quello di consumare pasti cucinati direttamente da noi con prodotti freschi.

