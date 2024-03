Sedano rapa: proprietà e come cucinarlo

Nonostante il suo aspetto possa farlo sembrare poco invitante, in realtà il sedano rapa ha numerose proprietà benefiche e riesce a conferire originalità e gusto a molte ricette. Infatti, è diventato un ingrediente ricercato e utilizzato da diversi chef per la preparazione di piatti gourmet.

Cos’è il sedano rapa?

Si tratta di una varietà di sedano che fa parte della famiglia delle Apiaceae, a cui appartengono anche la pastinaca, il finocchio e le carote. In cucina, si utilizza principalmente la radice bulbosa del sedano rapa che ha una superficie ruvida e la polpa bianca. Il suo gusto particolare combina dolcezza e note leggermente terrose.

Proprietà e benefici

Ricco di acqua e povero di calorie, il sedano rapa è una buona fonte di fibre, utili per regolare l’intestino e aumentare il senso di sazietà, e antiossidanti, che aiutano a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi. Fornisce vitamine del gruppo B, vitamina K, importante per la coagulazione del sangue e la salute delle ossa, vitamina C, che supporta il sistema immunitario, e minerali come il potassio, il fosforo e il calcio.

Il consumo di questo ortaggio è generalmente considerato sicuro, ma potrebbe causare reazioni allergiche in soggetti predisposti. Inoltre, visto il suo contenuto di vitamina K, è opportuno consumarlo con attenzione se si seguono terapie con anticoagulanti. Se si hanno allergie, particolari condizioni mediche o si assumono farmaci, in caso di dubbi è comunque consigliabile consultare il proprio medico di fiducia.

Come cucinare il sedano rapa

La buccia del sedano rapa, che di solito risulta dura e fibrosa, può essere rimossa con un coltello da cucina o con un pelapatate dopo aver tolto le estremità. Tuttavia, in alcune preparazioni, come quella al cartoccio, si può decidere di mantenerla. L’importante è pulire sempre bene la radice con acqua corrente per eliminare eventuali residui di terra o sporco. Dato che l’alimento tende ad annerirsi quando viene tagliato ed esposto all’aria, è preferibile immergere i pezzi tagliati in acqua acidulata con limone o aceto se non si usano subito.

Grattugiato o affettato sottilmente, il sedano rapa crudo è ottimo, ad esempio, per arricchire delle sfiziose insalate. A seconda degli usi e delle preferenze, si può anche bollire, friggere, saltare in padella, cucinare al forno o al vapore. La sua versatilità consente di abbinarlo con vari piatti a base di carne, pesce, o verdure. Con il sedano rapa si possono preparare vellutate, sformati, purè, zuppe, stufati o deliziose chips croccanti.