Gli infiniti benefici del kimchi: riduce anche il grasso viscerale

Quali sono i benefici del kimchi? Moltissimi. Ora scopriamo che mangiarne fino a tre porzioni al giorno riduce il grasso viscerale, uno dei fattori di rischio più importante per lo sviluppo di malattie croniche, come quelle cardiovascolari e il diabete di tipo 2. Una porzione di kimchi è di 50 grammi.

Il kimchi è un piatto tradizionale coreano con verdure fermentate come il cavolo. Da molto tempo diversi studi internazionali ne esaltano i benefici, soprattutto per quanto riguarda la digestione e il potenziamento della memoria. Altri lavori si concentravano sui benefici effetti sull’umore, come succede anche con gli altri alimenti fermentati.

L’effetto anti obesità di questo piatto coreano

Ora un’imponente ricerca dell’Università di Chung Ang in Corea del Sud ha analizzato i dati di oltre 100.000 persone. I ricercatori hanno scoperto che chi mangia tre porzioni al giorno di questo piatto ha meno probabilità di essere sovrappeso e di avere il grasso viscerale. Si possono leggere i risultati sulla rivista scientifica British Medical Journal Open. Già altri studi avevano confermato che i batteri contenuti nel kimchi hanno un effetto anti obesità.

Benefici del kimchi: i risultati dello studio

Come si diceva, il gruppo di ricerca ha messo sotto la lente di ingrandimento più di 115.000 cittadini coreani con più di 40 anni. Facevano tutti parte dello studio Health Examinees. Si tratta di un’analisi a lungo termine dei fattori di rischio ambientali e genetici per le più diffuse malattie croniche.

Già con 50 grammi al giorno si hanno effetti positivi

I risultati dello studio sono estremamente interessanti. Chi mangiava una moderata quantità di questo alimento, aveva già una diminuzione del grasso viscerale. Tre porzioni, quindi 150 grammi, sono la quantità ideale per avere una diminuzione dell’11% in più rispetto a chi si limita a una sola porzione.

Attenzione a non esagerare con le dosi

Attenzione, perché non bisogna esagerare. Consumare da cinque porzioni in su al giorno porta a un aumento del girovita e del proprio peso anche significativo. Inoltre bisogna ricordare che questo alimento contiene anche molto sale. Deve tenerne conto in primis chi abbia problemi di pressione alta.

