Quali sono tutti gli effetti dell’inquinamento sulla nostra salute?

Gli effetti dell’inquinamento sulla nostra salute sono moltissimi. Nonostante questo, sono pochissime le decisioni prese dai legislatori per difenderci dallo smog. Oltre all’impatto che conosciamo tutti sulle malattie respiratorie e sullo sviluppo di alcune forme di tumore, sono tantissimi i rischi che corriamo a respirare l’aria inquinata delle nostre città. Molto a rischio soprattutto i bambini.

Effetti dell’inquinamento sui bambini

Bambini meno intelligenti e con scarsa memoria

I ricercatori dell’Università della California a San Francisco hanno scoperto che i bambini nati da madri che vivono in aree inquinate hanno un QI fino a sette punti inferiore rispetto a quelli che vivono in luoghi con aria più pulita .

Un gruppo di esperti dell’Istituto per la salute globale di Barcellona hanno scoperto che i ragazzi esposti a livelli più elevati di PM2,5 nell’utero hanno ottenuto risultati peggiori nei test di memoria all’età di 10 anni.

Problemi nello sviluppo

I giovani che vivono a poca distanza dalle strade trafficate hanno il doppio delle probabilità di ottenere punteggi inferiori nei test di abilità comunicative durante l’infanzia. La scoperta arriva dai ricercatori dell’Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health. Avevano anche maggiori probabilità di avere una coordinazione occhio-mano più scarsa.

Effetti dell’inquinamento sui bambini: piccoli più ansiosi

Gli scienziati dell’Università di Cincinnati hanno affermato che l’inquinamento può alterare la struttura del cervello dei bambini e renderli più ansiosi. Il loro studio ha rilevato che i tassi di ansia erano più alti tra quelli esposti a maggiori livelli di inquinamento.

Vivono di meno

I bambini nati oggi perderanno quasi due anni della loro vita a causa dell’inquinamento atmosferico. Lo dice un rapporto dell’Health Effects Institute.

Effetti dell’inquinamento sui bambini: aumenta il rischio di autismo

I ricercatori della Monash University in Australia hanno scoperto che i giovani che vivono in zone altamente inquinate di Shanghai hanno l’86% in più di possibilità di sviluppare la sindrome dello spettro autistico. “I cervelli in via di sviluppo dei bambini piccoli sono più vulnerabili alle esposizioni tossiche nell’ambiente”. Il dottor Yuming Guo è il principale autore dello studio.

Fa ingrassare i bambini

Gli esperti della University of Southern California hanno scoperto che i bambini di 10 anni che vivevano in aree inquinate quando erano bambini sono, in media, più grassi di quelli che sono cresciuti con aria più pulita. L’inquinamento da biossido di azoto potrebbe interrompere il modo in cui i bambini bruciano i grassi.

Effetti dell’inquinamento sugli adulti

Le donne diventano sterili prima

Gli scienziati dell’Università di Modena hanno affermato che l’inquinamento acceleri l’invecchiamento nelle donne, proprio come il fumo. Gli esperti hanno scoperto che quasi due terzi delle donne che hanno una “riserva” bassa di ovuli inalavano regolarmente aria tossica.

Aumenta il rischio di aborto spontaneo

Gli scienziati dell’Università dello Utah hanno scoperto che le donne incinte hanno il 16% in più di probabilità di subire un aborto spontaneo se vivono in aree ad alto inquinamento.

Effetti dell’inquinamento: aumenta il rischio di cancro al seno

Gli scienziati dell’Università di Stirling hanno scoperto che le sostanze chimiche nei fumi del traffico aumentano il rischio di sviluppare il cancro spegnendo i geni BRCA, che cercano di fermare la crescita dei tumori.

Danneggia gli spermatozoi

Scienziati brasiliani dell’Università di San Paolo hanno scoperto che i topi esposti ad aria tossica avevano una conta inferiore e uno sperma di qualità peggiore rispetto a quelli che avevano inalato aria pulita sin dalla nascita.

Effetti dell’inquinamento: abbassa la libido negli uomini e aumenta il rischio di disfunzione erettile

Gli scienziati dell’Università di Guangzhou in Cina hanno scoperto che i ratti esposti all’inquinamento atmosferico faticavano a eccitarsi sessualmente. Gli scienziati ritengono che possa colpire anche gli uomini. L’inalazione di particelle velenose può innescare l’infiammazione nei vasi sanguigni e privare i genitali di ossigeno.

Gli uomini che vivono sulle strade piene di smog hanno maggiori probabilità di avere difficoltà a ottenere un’erezione. I fumi riducono il flusso sanguigno ai genitali.

Effetti dell’inquinamento: a rischio la salute mentale

Gli scienziati del King’s College di Londra hanno collegato per la prima volta l’aria tossica a un’intensa paranoia e al sentire voci nei giovani. I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology hanno scoperto che più l’aria è inquinata, più siamo tristi.

L’inquinamento atmosferico potrebbe essere responsabile di 60.000 casi di demenza nel Regno Unito. Questi i calcoli dei ricercatori del King’s College di Londra e della St George’s di Londra. Piccole sostanze inquinanti respirate in profondità nei polmoni ed entrano nel flusso sanguigno. Da qui raggiungono il cervello e causano infiammazione, una condizione che può scatenare la demenza.

