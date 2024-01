Perché lavarsi bene i denti protegge anche dalla polmonite?

I denti puliti proteggono dalla polmonite. La sorprendente notizia arriva da uno studio del prestigioso centro di ricerca del Brigham and Women’s Hospital di Boston negli Stati Uniti.

I ricercatori hanno scoperto che una corretta igiene orale fa scendere il rischio di sviluppare la pericolosa infezione polmonare tra le persone ricoverate. Si tratta di una meta analisi: il gruppo di lavoro ha analizzato i risultati di quindici studi svolti in passato sull’argomento. Si può leggere lo studio sulla rivista scientifica Jama Internal Medicine.

Perché i denti puliti proteggono dalla polmonite?

Nella maggior parte dei casi i batteri entrano da bocca e naso per poi raggiungere i polmoni. Sappiamo che le persone fragili sono particolarmente a rischio, perché il loro sistema immunitario è debole. Durante il ricovero spesso aumentano le probabilità di avere un’infezione. Spazzolarsi i denti rappresenta un ottimo modo senza effetti collaterali per ridurre la quantità di batteri nel cavo orale, quindi anche nei polmoni.

I ricercatori hanno messo sotto osservazione oltre 2.700 pazienti. Confrontando i dati, gli esperti hanno messo a paragone chi aveva una corretta igiene orale e chi trascurava la pulizia dei denti. Il risultato non ha lasciato spazio a dubbi.

I risultati dello studio svolto negli Stati Uniti

Chi si puliva i denti in modo adeguato rischiava molto meno di prendere una polmonite durante il ricovero in ospedale. Ma c’è di più. Chi si spazzola correttamente i denti abbassa anche i tassi di mortalità anche quando è ricoverato nei reparti di Terapia Intensiva. I tassi migliori sono stati registrati tra chi era sottoposto a ventilazione meccanica.

Denti puliti proteggono dalla polmonite: efficace, economico e senza effetti collaterali

Il gruppo di ricerca si è detto stupito dai risultati, perché non esiste nell’ambito della medicina preventiva ospedaliera, un rimedio allo stesso tempo così economico ed efficace. La prevenzione funziona così bene che i ricercatori sostengono che i pazienti ricoverati in Terapia Intensiva che non riescono a spazzolarsi i denti per le loro condizioni di salute, dovrebbero farsi assistere da un caregiver.

Non è il primo studio che mette in relazione la corretta igiene orale con la salute. Da anni gli scienziati sottolineano che lavarsi bene i denti abbassi anche il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.

