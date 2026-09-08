Melanoma: i segnali nascosti tra capelli e unghie che non vanno sottovalutati

I segnali del melanoma su cuoio capelluto e unghie non sono da sottovalutare. Un neo sospetto tra le ciocche di capelli o una sottile striscia scura sotto lo smalto dell’unghia. Dettagli minimi, spesso scambiati per semplici inestetismi o piccoli traumi, che possono nascondere una delle forme più insidiose di tumore cutaneo. In Italia si contano circa 800 diagnosi all’anno di melanoma localizzato in due aree particolarmente “nascoste” del corpo: il cuoio capelluto e l’apparato ungueale.

Per intercettare queste lesioni prima che sia troppo tardi, la Fondazione Melanoma Onlus ha lanciato un appello innovativo in occasione della nuova edizione di ‘We in Action’, evento multidisciplinare dedicato ai tumori della pelle svoltosi a Napoli: reclutare parrucchieri, estetisti e onicotecnici come vere e proprie “sentinelle” della prevenzione.

Il “killer invisibile” sotto i capelli: perché è più pericoloso

Sebbene testa e collo costituiscano appena il 9% della superficie corporea complessiva, concentrano circa il 20% di tutti i casi di melanoma registrati nel nostro Paese. Di questi, oltre un terzo (il 35%) si sviluppa direttamente sotto la chioma.

Come spiega il professor Paolo Ascierto, ordinario di Oncologia all’Università Federico II di Napoli e presidente della Fondazione Melanoma Onlus, in quest’area il tumore si comporta come un vero e proprio “killer invisibile”:

Scarsa visibilità: i capelli lo nascondono alla vista del paziente, rendendo quasi impossibile l’auto-osservazione allo specchio.

i capelli lo nascondono alla vista del paziente, rendendo quasi impossibile l’auto-osservazione allo specchio. Crescita rapida: la forte vascolarizzazione del cuoio capelluto ne facilita la diffusione e fa sì che la lesione tenda a crescere in profondità molto più velocemente rispetto ad altre zone.

Il risultato di questa diagnosi tardiva è un tasso di sopravvivenza a 10 anni attorno al 60%, un dato significativamente inferiore rispetto ai melanomi individuati tempestivamente su tronco o arti.

«Segnalare con discrezione una macchia scura, nuova o asimmetrica durante un lavaggio o un taglio può fare la differenza tra una diagnosi precoce e una malattia avanzata», sottolinea Ascierto. Separando le ciocche, il parrucchiere osserva infatti la cute da angolazioni altrimenti inaccessibili al cliente.

Segnali del melanoma su cuoio capelluto e unghie: non colpisce solo gli anziani

Se la chioma nasconde la lesione, l’unghia soffre di una cronica sottovalutazione. Il melanoma della matrice ungueale è una forma rara ma aggressiva (tra i 130 e i 300 casi all’anno in Italia) che si manifesta come una banda longitudinale scura sulla lamina dell’unghia (melanonichia).

Uno studio recente pubblicato sulla rivista scientifica Clinical and Experimental Dermatology ha sfatato il mito che questo tipo di tumore colpisca solo in età avanzata: la ricerca condotta su pazienti under 40, inclusi adolescenti e ventenni, ha dimostrato che può insorgere subito dopo la pubertà.

Tra i giovani, queste lesioni vengono quasi sempre scambiate per micosi o ematomi da trauma sportivo. Rimuovendo smalti o ricostruzioni, l’estetista è la prima figura in grado di scorgere i segnali d’allarme:

Striature scure verticali di ampiezza, colore o forma irregolare;

Cambiamenti progressivi nella pigmentazione della linea nel tempo;

Lo scurimento della cute o della cuticola attorno all’unghia (il cosiddetto segno di Hutchinson).

Nessuna diagnosi, solo un “campanello d’allarme”

Gli esperti ci tengono a precisare un confine fondamentale: parrucchieri ed estetisti non devono e non possono fare diagnosi, atto che resta di esclusiva competenza del medico dermatologo.

Il loro compito è unicamente quello di agire come campanello d’allarme, suggerendo con riservatezza al cliente di sottoporre a controllo specialistico quella macchia anomala o la striscia scura sull’unghia che non accenna a scomparire.