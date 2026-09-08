Salute

Melanoma: i segnali nascosti tra capelli e unghie che non vanno sottovalutati

Cuoio capelluto e unghie sono aree spesso trascurate: ecco come riconoscere le lesioni sospette e perché parrucchieri ed estetisti possono diventare sentinelle della prevenzione

Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco8 Settembre 2026Ultimo aggiornamento: 8 Settembre 2026
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una parrucchiera controlla il cuoio capelluto di una cliente con una lente di ingrandimento
Melanoma: 800 casi all'anno su testa e unghie. Parrucchieri ed estetiste diventino sentinelle per il tumore - www.ok-salute.it

I segnali del melanoma su cuoio capelluto e unghie non sono da sottovalutare. Un neo sospetto tra le ciocche di capelli o una sottile striscia scura sotto lo smalto dell’unghia. Dettagli minimi, spesso scambiati per semplici inestetismi o piccoli traumi, che possono nascondere una delle forme più insidiose di tumore cutaneo. In Italia si contano circa 800 diagnosi all’anno di melanoma localizzato in due aree particolarmente “nascoste” del corpo: il cuoio capelluto e l’apparato ungueale.

Per intercettare queste lesioni prima che sia troppo tardi, la Fondazione Melanoma Onlus ha lanciato un appello innovativo in occasione della nuova edizione di We in Action, evento multidisciplinare dedicato ai tumori della pelle svoltosi a Napoli: reclutare parrucchieri, estetisti e onicotecnici come vere e proprie “sentinelle” della prevenzione.

Il “killer invisibile” sotto i capelli: perché è più pericoloso

una parrucchiera controlla il cuoio capelluto con una grande lente di ingrandimento
Il “killer invisibile” sotto i capelli: perché è più pericoloso – www.ok-salute.it

Sebbene testa e collo costituiscano appena il 9% della superficie corporea complessiva, concentrano circa il 20% di tutti i casi di melanoma registrati nel nostro Paese. Di questi, oltre un terzo (il 35%) si sviluppa direttamente sotto la chioma.

Come spiega il professor Paolo Ascierto, ordinario di Oncologia all’Università Federico II di Napoli e presidente della Fondazione Melanoma Onlus, in quest’area il tumore si comporta come un vero e proprio “killer invisibile”:

  • Scarsa visibilità: i capelli lo nascondono alla vista del paziente, rendendo quasi impossibile l’auto-osservazione allo specchio.
  • Crescita rapida: la forte vascolarizzazione del cuoio capelluto ne facilita la diffusione e fa sì che la lesione tenda a crescere in profondità molto più velocemente rispetto ad altre zone.

Il risultato di questa diagnosi tardiva è un tasso di sopravvivenza a 10 anni attorno al 60%, un dato significativamente inferiore rispetto ai melanomi individuati tempestivamente su tronco o arti.

«Segnalare con discrezione una macchia scura, nuova o asimmetrica durante un lavaggio o un taglio può fare la differenza tra una diagnosi precoce e una malattia avanzata», sottolinea Ascierto. Separando le ciocche, il parrucchiere osserva infatti la cute da angolazioni altrimenti inaccessibili al cliente.

Segnali del melanoma su cuoio capelluto e unghie: non colpisce solo gli anziani

Se la chioma nasconde la lesione, l’unghia soffre di una cronica sottovalutazione. Il melanoma della matrice ungueale è una forma rara ma aggressiva (tra i 130 e i 300 casi all’anno in Italia) che si manifesta come una banda longitudinale scura sulla lamina dell’unghia (melanonichia).

Uno studio recente pubblicato sulla rivista scientifica Clinical and Experimental Dermatology ha sfatato il mito che questo tipo di tumore colpisca solo in età avanzata: la ricerca condotta su pazienti under 40, inclusi adolescenti e ventenni, ha dimostrato che può insorgere subito dopo la pubertà.

Tra i giovani, queste lesioni vengono quasi sempre scambiate per micosi o ematomi da trauma sportivo. Rimuovendo smalti o ricostruzioni, l’estetista è la prima figura in grado di scorgere i segnali d’allarme:

  • Striature scure verticali di ampiezza, colore o forma irregolare;
  • Cambiamenti progressivi nella pigmentazione della linea nel tempo;
  • Lo scurimento della cute o della cuticola attorno all’unghia (il cosiddetto segno di Hutchinson).

Nessuna diagnosi, solo un “campanello d’allarme”

Gli esperti ci tengono a precisare un confine fondamentale: parrucchieri ed estetisti non devono e non possono fare diagnosi, atto che resta di esclusiva competenza del medico dermatologo.

Il loro compito è unicamente quello di agire come campanello d’allarme, suggerendo con riservatezza al cliente di sottoporre a controllo specialistico quella macchia anomala o la striscia scura sull’unghia che non accenna a scomparire.

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Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco8 Settembre 2026Ultimo aggiornamento: 8 Settembre 2026
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Francesco Bianco

Giornalista professionista dal 1997, ha lavorato per il sito del Corriere della Sera e di Oggi, ha fatto interviste per Mtv e attualmente conduce un programma di attualità tutte le mattine su Radio LatteMiele, dopo aver trascorso quattro anni nella redazione di Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. Nel 2012 ha vinto il premio Cronista dell'Anno dell'Unione Cronisti Italiani per un servizio sulle difficoltà dell'immigrazione. Nel 2017 ha ricevuto il premio Redattore del Gusto per i suoi articoli sull'alimentazione.

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