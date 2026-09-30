Che cos’è l’edema cerebrale: cause, sintomi e cure della patologia al centro del caso Di Battista

Nel corso della sua recente intervista a DiMartedì su La7, l’ex deputato Alessandro Di Battista ha raccontato la delicata emergenza sanitaria affrontata a Cuba. Un malore improvviso, rivelatosi poi l’effetto di un edema cerebrale causato da una massa tumorale, ha richiesto un intervento medico e chirurgico tempestivo prima di consentire il suo rientro in Italia.

L’episodio riporta l’attenzione pubblica su una condizione neurologica acuta, complessa e potenzialmente letale se non trattata con immediatezza. Ma che cos’è esattamente un edema cerebrale, perché si forma e quali sono le terapie cruciali nelle prime ore dalla diagnosi?

Che cos’è l’edema cerebrale?

L’edema cerebrale consiste in un accumulo anomalo di liquidi nei tessuti dell’encefalo. Poiché il cervello è racchiuso all’interno della scatola cranica – una struttura ossea rigida ed inestendibile – l’aumento del volume del tessuto cerebrale provoca un rapido incremento della pressione intracranica (PIC).

Questa ipertensione schiaccia i vasi sanguigni, ostacolando l’afflusso di sangue e ossigeno al cervello. A seconda della patogenesi, si distinguono due forme principali:

Edema vasogenico: causato dalla rottura o dall’alterazione della barriera emato-encefalica, che permette la fuoriuscita di fluidi dal sangue verso lo spazio extracellulare del cervello (frequente nei tumori cerebrali).

causato dalla rottura o dall’alterazione della barriera emato-encefalica, che permette la fuoriuscita di fluidi dal sangue verso lo spazio extracellulare del cervello (frequente nei tumori cerebrali). Edema citotossico: in cui le cellule nervose stesse si gonfiano a causa di un guasto dei meccanismi metabolici cellulari (tipico dell’ictus ischemico).

Le cause principali

L’edema cerebrale non è una patologia primaria, ma la conseguenza o la complicanza di un’altra condizione clinica sottostante. Tra le cause più diffuse si annoverano:

Neoplasie cerebrali: come nel caso riferito da Di Battista, i tumori (primitivi o metastatici) possono comprimere i tessuti e alterare i vasi sanguigni circostanti, innescando un edema vasogenico significativo. Traumi cranici (TBI): impatti violenti alla testa capaci di danneggiare direttamente il tessuto e i vasi sanguigni. Ictus ischemico o emorragico: l’interruzione del flusso sanguigno o un travaso ematico provocano necrosi cellulare e conseguente gonfiore. Infezioni dell’encefalo: encefaliti, meningiti o ascessi cerebrali che generano uno stato infiammatorio acuto.

Sintomi e segnali d’allarme

I sintomi variano in base alla rapidità con cui si accumula il liquido e alla zona del cervello interessata. Possono presentarsi sotto forma di:

Sintomi precoci: cefalea intensa e progressiva (spesso più acuta al mattino o da sdraiati), nausea e vomito “a getto” (ossia privo di preavviso o nausea prolungata, tipico dell’ipertensione endocranica).

cefalea intensa e progressiva (spesso più acuta al mattino o da sdraiati), nausea e vomito “a getto” (ossia privo di preavviso o nausea prolungata, tipico dell’ipertensione endocranica). Segni neurologici focali: disturbi della vista (visione doppia o annebbiata), difficoltà di coordinazione, vertigini e problemi di linguaggio (afasia).

disturbi della vista (visione doppia o annebbiata), difficoltà di coordinazione, vertigini e problemi di linguaggio (afasia). Sintomi gravi e stato critico: confusione mentale, amnesia, fino alle convulsioni o alla perdita di coscienza (coma).

Terapia e intervento chirurgico

Come spiegato dal racconto di Di Battista, il protocollo standard prevede solitamente un’azione combinata medica e chirurgica:

Riduzione farmacologica dell’edema: prima dell’intervento, è fondamentale ridurre la pressione intracranica. Si impiegano corticosteroidi (come il desametasone, molto efficaci negli edemi associati a masse tumorali) e diuretici osmotici (come il mannitolo) per drenare i fluidi in eccesso. Intervento di neurochirurgia: una volta stabilizzata la pressione, si procede all’asportazione della massa (se la causa è tumorale) o alla decompressione chirurgica (es. craniectomia decompressiva) nei casi in cui sia necessario creare spazio per alleviare la pressione sul tessuto cerebrale.

Conseguenze e prognosi

La prognosi dipende dalla rapidità della diagnosi e dell’intervento. Se l’edema non viene controllato tempestivamente, l’ipertensione endocranica può condurre all’erniazione cerebrale – ovvero lo spostamento del tessuto cerebrale verso le strutture adiacenti – un evento spesso fatale o causa di danni neurologici permanenti (paralisi, deficit cognitivi o motori). Un intervento precoce permette invece di preservare il tessuto nervoso e avviare il paziente verso un percorso di cura e riabilitazione.

Studi scientifici di riferimento

Per approfondire la fisiopatologia dell’edema cerebrale e i protocolli di trattamento neurochirurgico, è possibile consultare le seguenti ricerche pubblicate su banche dati medico-scientifiche: