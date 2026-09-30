Salute

Che cos’è l’edema cerebrale: cause, sintomi e cure della patologia al centro del caso Di Battista

Dalla diagnosi all'Avana ai trattamenti di neurochirurgia: come un accumulo di fluidi nell'encefalo compromette la pressione intracranica e come si interviene per salvare la vita del paziente

Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco30 Settembre 2026Ultimo aggiornamento: 30 Settembre 2026
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Che cos’è l'edema cerebrale: cause, sintomi e cure della patologia al centro del caso Di Battista - www.ok-salute.it

Nel corso della sua recente intervista a DiMartedì su La7, l’ex deputato Alessandro Di Battista ha raccontato la delicata emergenza sanitaria affrontata a Cuba. Un malore improvviso, rivelatosi poi l’effetto di un edema cerebrale causato da una massa tumorale, ha richiesto un intervento medico e chirurgico tempestivo prima di consentire il suo rientro in Italia.

L’episodio riporta l’attenzione pubblica su una condizione neurologica acuta, complessa e potenzialmente letale se non trattata con immediatezza. Ma che cos’è esattamente un edema cerebrale, perché si forma e quali sono le terapie cruciali nelle prime ore dalla diagnosi?

Che cos’è l’edema cerebrale?

un medico indica un edema cerebrale su una lastra
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L’edema cerebrale consiste in un accumulo anomalo di liquidi nei tessuti dell’encefalo. Poiché il cervello è racchiuso all’interno della scatola cranica – una struttura ossea rigida ed inestendibile – l’aumento del volume del tessuto cerebrale provoca un rapido incremento della pressione intracranica (PIC).

Questa ipertensione schiaccia i vasi sanguigni, ostacolando l’afflusso di sangue e ossigeno al cervello. A seconda della patogenesi, si distinguono due forme principali:

  • Edema vasogenico: causato dalla rottura o dall’alterazione della barriera emato-encefalica, che permette la fuoriuscita di fluidi dal sangue verso lo spazio extracellulare del cervello (frequente nei tumori cerebrali).
  • Edema citotossico: in cui le cellule nervose stesse si gonfiano a causa di un guasto dei meccanismi metabolici cellulari (tipico dell’ictus ischemico).

Le cause principali

L’edema cerebrale non è una patologia primaria, ma la conseguenza o la complicanza di un’altra condizione clinica sottostante. Tra le cause più diffuse si annoverano:

  1. Neoplasie cerebrali: come nel caso riferito da Di Battista, i tumori (primitivi o metastatici) possono comprimere i tessuti e alterare i vasi sanguigni circostanti, innescando un edema vasogenico significativo.
  2. Traumi cranici (TBI): impatti violenti alla testa capaci di danneggiare direttamente il tessuto e i vasi sanguigni.
  3. Ictus ischemico o emorragico: l’interruzione del flusso sanguigno o un travaso ematico provocano necrosi cellulare e conseguente gonfiore.
  4. Infezioni dell’encefalo: encefaliti, meningiti o ascessi cerebrali che generano uno stato infiammatorio acuto.

Sintomi e segnali d’allarme

I sintomi variano in base alla rapidità con cui si accumula il liquido e alla zona del cervello interessata. Possono presentarsi sotto forma di:

  • Sintomi precoci: cefalea intensa e progressiva (spesso più acuta al mattino o da sdraiati), nausea e vomito “a getto” (ossia privo di preavviso o nausea prolungata, tipico dell’ipertensione endocranica).
  • Segni neurologici focali: disturbi della vista (visione doppia o annebbiata), difficoltà di coordinazione, vertigini e problemi di linguaggio (afasia).
  • Sintomi gravi e stato critico: confusione mentale, amnesia, fino alle convulsioni o alla perdita di coscienza (coma).

Terapia e intervento chirurgico

Come spiegato dal racconto di Di Battista, il protocollo standard prevede solitamente un’azione combinata medica e chirurgica:

  1. Riduzione farmacologica dell’edema: prima dell’intervento, è fondamentale ridurre la pressione intracranica. Si impiegano corticosteroidi (come il desametasone, molto efficaci negli edemi associati a masse tumorali) e diuretici osmotici (come il mannitolo) per drenare i fluidi in eccesso.
  2. Intervento di neurochirurgia: una volta stabilizzata la pressione, si procede all’asportazione della massa (se la causa è tumorale) o alla decompressione chirurgica (es. craniectomia decompressiva) nei casi in cui sia necessario creare spazio per alleviare la pressione sul tessuto cerebrale.

Conseguenze e prognosi

La prognosi dipende dalla rapidità della diagnosi e dell’intervento. Se l’edema non viene controllato tempestivamente, l’ipertensione endocranica può condurre all’erniazione cerebrale – ovvero lo spostamento del tessuto cerebrale verso le strutture adiacenti – un evento spesso fatale o causa di danni neurologici permanenti (paralisi, deficit cognitivi o motori). Un intervento precoce permette invece di preservare il tessuto nervoso e avviare il paziente verso un percorso di cura e riabilitazione.

Studi scientifici di riferimento

Per approfondire la fisiopatologia dell’edema cerebrale e i protocolli di trattamento neurochirurgico, è possibile consultare le seguenti ricerche pubblicate su banche dati medico-scientifiche:

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Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco30 Settembre 2026Ultimo aggiornamento: 30 Settembre 2026
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Francesco Bianco

Giornalista professionista dal 1997, ha lavorato per il sito del Corriere della Sera e di Oggi, ha fatto interviste per Mtv e attualmente conduce un programma di attualità tutte le mattine su Radio LatteMiele, dopo aver trascorso quattro anni nella redazione di Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. Nel 2012 ha vinto il premio Cronista dell'Anno dell'Unione Cronisti Italiani per un servizio sulle difficoltà dell'immigrazione. Nel 2017 ha ricevuto il premio Redattore del Gusto per i suoi articoli sull'alimentazione.

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