La Comunicazione Aumentativa Alternativa aiuta chi non riesce a parlare: come funziona e quando si usa

Poter esprimere un desiderio, condividere un’emozione, manifestare disaccordo o semplicemente dire un “no” deciso a ciò che non si vuole sono gesti naturali che diamo costantemente per scontati. Tuttavia, per molte persone che affrontano disturbi del neurosviluppo, malattie genetiche rare o traumi neurologici, il linguaggio verbale può tardare a comparire, manifestarsi in modo frammentario o rimanere del tutto assente. In queste circostanze, l’impossibilità di farsi comprendere non cancella il bisogno di comunicare, ma genera spesso un senso profondo di isolamento e frustrazione.

La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) rappresenta oggi una delle risposte cliniche ed educative più solide per superare queste barriere, offrendo strumenti pratici e strategie multimodali capaci di dare voce a chi presenta Bisogni Comunicativi Complessi (BCC).

In questa intervista, Martina Musumarra, psicologa specializzata in Comunicazione Aumentativa Alternativa e Disturbi del Neurosviluppo, ci guida alla scoperta di questo approccio. La specialista, che svolge la libera professione a Valverde, in provincia di Catania, chiarisce come intervenire precocemente, quali ausili scegliere e perché sfatare i pregiudizi che ancora frenano molte famiglie.

Che cos’è la CAA in parole semplici

La Comunicazione Aumentativa Alternativa è una pratica clinica ed educativa multidisciplinare studiata per compensare limitazioni comunicative, temporanee o permanenti, facilitando la partecipazione sociale dell’individuo nei suoi contesti di vita.

«Oggi intendere la CAA unicamente come tabelle con simboli o software di comunicazione è riduttivo», spiega Musumarra. «La CAA è un insieme integrato di strategie, strumenti, tecnologie e approcci multimodali. Non si limita alla fornitura di un dispositivo, ma costruisce un sistema su misura che coinvolge la persona e la sua rete sociale, a partire dalla famiglia, dalla scuola e dall’équipe riabilitativa».

La distinzione tra i due termini racchiude il cuore dell’approccio:

Aumentativa: potenzia le abilità comunicative già presenti nella persona, come vocalizzi, residui verbali, sguardi o gesti spontanei, integrandoli laddove non bastino a un’interazione efficace.

potenzia le abilità comunicative già presenti nella persona, come vocalizzi, residui verbali, sguardi o gesti spontanei, integrandoli laddove non bastino a un’interazione efficace. Alternativa: introduce modalità espressive diverse quando il canale orale è assente o fortemente compromesso, offrendo una via d’uscita all’impossibilità comunicativa.

Questa metodologia si rivolge a bambini con autismo, paralisi cerebrale infantile o ritardi del linguaggio, ma anche ad adulti colpiti da SLA, ictus o traumi cranici. L’obiettivo ultimo non è soltanto chiedere acqua o cibo, ma garantire l’autodeterminazione, permettendo a ciascuno di scegliere, raccontare e stringere legami autentici.

Quando pensare alla CAA: segnali d’allarme e falsi miti sui prerequisiti

Di fronte a un bambino che non parla, genitori ed educatori si domandano spesso quale sia l’età giusta per iniziare o se convenga aspettare che maturi spontaneamente.

La risposta della clinica contemporanea non lascia spazio a dubbi: il momento giusto coincide con la comparsa della prima difficoltà. «Uno dei principi fondamentali della CAA è che non esistono prerequisiti cognitivi, linguistici, comportamentali o di età per poter iniziare un percorso», chiarisce la psicologa. «Non è necessario saper già indicare, riconoscere le immagini o possedere un certo livello di attenzione».

Spesso, l’impossibilità di esprimersi sfocia in crisi di rabbia, morsi, isolamento o frustrazione. Questi cosiddetti “comportamenti-problema” non rappresentano un ostacolo alla presa in carico, ma sono il segnale evidente di un malessere che richiede subito uno strumento comunicativo funzionale, perché ogni comportamento è comunicazione.

Un ritardo nell’intervento priva il bambino del suo diritto primario alla socializzazione. «Attendere passivamente che il linguaggio verbale compaia da solo priva la persona del suo diritto fondamentale alla comunicazione durante fasi cruciali dello sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale, esponendola al rischio di isolamento e regressione», sottolinea la dottoressa Musumarra. Per operare con efficacia servono competenze dedicate: dai facilitatori sul territorio fino agli specialisti in CAA (in possesso di Master Universitario) e agli esperti di livello accademico.

Come si sviluppa un percorso clinico di CAA

Un progetto di Comunicazione Aumentativa Alternativa non si esaurisce nella consegna di un ausilio, ma si prospetta come un percorso dinamico, cucito su misura delle peculiarità della persona e costantemente aggiornato.

L’iter clinico attraversa passaggi definiti:

Fase dell’intervento Azioni cliniche principali Finalità operativa Valutazione multidimensionale Analisi del profilo comunicativo, cognitivo, motorio e delle barriere ambientali. Rilevare le risorse spontanee e gli interessi reali della persona e la rete dei partner comunicativi cioè i facilitatori alla comunicazione Progettazione degli strumenti Scelta tra supporti cartacei (Low-Tech) o digitali/a controllo oculare (High-Tech). Fornire la modalità di accesso fisico e linguistico più adatta. Formazione dei partner comunicativi Training pratico a genitori, insegnanti ed educatori sulla tecnica del Modeling. Rendere l’ambiente quotidiano stimolante, ricettivo e accessibile.

La collaborazione tra figure sanitarie e riabilitative evita sovrapposizioni e valorizza ogni competenza. «Lo specialista in CAA definisce il progetto comunicativo globale, seleziona e progetta le soluzioni, coordina i contesti e forma i partner comunicativi», evidenzia la specialista. In questa rete, il logopedista agisce sulle componenti fono-articolatorie e deglutitorie, il terapista della neuro e psicomotricità (TNPEE) o occupazionale cura postura e accesso motorio e il neuropsichiatra infantile supervisiona il quadro clinico complessivo.

I benefici psicologici e relazionali della comunicazione accessibile

Riuscire a comunicare incide direttamente sui processi di regolazione emotiva e sulla costruzione della propria identità, disinnescando le tensioni quotidiane.

I benefici si manifestano lungo due direttrici complementari:

Comunicazione in entrata (comprensione): agende visive e tabelle a tema rendono l’ambiente prevedibile, abbassano l’ansia da incertezza e facilitano i passaggi tra un’attività e la successiva.

agende visive e tabelle a tema rendono l’ambiente prevedibile, abbassano l’ansia da incertezza e facilitano i passaggi tra un’attività e la successiva. Comunicazione in uscita (espressione): trasmettere desideri e malesseri cancella la sensazione di impotenza appresa, restituendo un ruolo attivo nelle relazioni.

«Il lavoro sulla comunicazione in entrata (modeling) è fondamentale per garantire la comunicazione in uscita (espressione)», precisa la psicologa. «Se l’interlocutore di riferimento non utilizza in prima persona e in entrata gli ausili di CAA, lavorando sulla comprensione del simbolo (associazione simbolo-significato) non possiamo aspettarci in autonomia che ci sia comunicazione in uscita da parte della persona con BCC».

Poter esprimere confini personali segna una svolta fondamentale nella crescita. «Espressioni come “No”, “Basta”, “Mi fa male” o “Voglio quello” sono mattoni fondamentali per la costruzione del Sé», spiega la dottoressa Musumarra. «Essere messi nella condizione di rifiutare o segnalare un disagio garantisce il rispetto dell’integrità fisica ed emotiva della persona, restituendole il controllo sulla propria vita».

Quando lo scambio smette di essere una risposta meccanica a domande poste dagli adulti, nascono la battuta spontanea, la condivisione di ricordi e l’affetto reciproco. Questo processo rafforza il senso di autoefficacia e alleggerisce il carico emotivo dell’intera famiglia.

La CAA rischia di bloccare lo sviluppo del linguaggio verbale?

Una delle resistenze più frequenti espresse dalle famiglie riguarda il timore che l’uso di simboli o tablet renda il bambino “pigro”, disincentivandolo dall’imparare a parlare.

La letteratura scientifica e la pratica clinica hanno ampiamente smentito questa preoccupazione. «Il linguaggio verbale umano non nasce per puro sforzo meccanico, ma dalla motivazione a interagire e dalla comprensione del valore relazionale e pragmatico della comunicazione», argomenta la dottoressa. Quando il bambino si sente compreso, il livello di stress crolla e si creano le condizioni ottimali per la maturazione del parlato (qualora sia possibile).

Le evidenze cliniche internazionali confermano che la CAA agisce da impalcatura (scaffolding):

In nessun caso documentato la CAA ha rallentato o inibito l’emergere del linguaggio orale.

L’abbinamento visivo e uditivo facilita l’organizzazione sintattica e la memorizzazione dei vocaboli (associazione del simbolo al suo significato con ampliamento del lessico e del loro valore semantico).

Nei quadri clinici più complessi, dove il parlato non compare per limitazioni anatomiche o neurologiche, la CAA si rivela il canale principale di espressione. In questi casi, garantire l’uso continuativo di una tabella o di un puntatore oculare preserva le capacità cognitive e comunicative.

Strumenti di CAA: differenze tra cartaceo e tecnologia avanzata

Gli ausili non sono validi allo stesso modo per tutti: la scelta deriva da un’analisi meticolosa delle abilità comunicative, visive, motorie e relazionali del singolo paziente.

Gli strumenti si articolano in due categorie principali:

Supporti Low-Tech (bassa/media tecnologia): tabelle tematiche, quaderni di comunicazione ad anelli (con vocabolario Core e Fringe) e libri modificati con testo in simboli (In-Book). Hanno il pregio di essere economici, resistenti all’acqua, sempre pronti all’uso e privi di batterie.

tabelle tematiche, quaderni di comunicazione ad anelli (con vocabolario Core e Fringe) e libri modificati con testo in simboli (In-Book). Hanno il pregio di essere economici, resistenti all’acqua, sempre pronti all’uso e privi di batterie. Supporti High-Tech (alta tecnologia): comunicatori con uscita vocale (VOCA) e app dedicate per tablet (come Grid 3, Niki Talk, GoTalk now), fino ai sistemi a puntamento oculare (eye-tracker) per disabilità motorie severe. Danno voce autonoma e gestiscono lessici vasti, ma richiedono ricarica e comportano costi maggiori (anche se sono prescrivibili tramite SSN).

L’approccio raccomandato resta multimodale. «La persona non usa un solo strumento, ma integra la propria voce, i gesti, le tabelle cartacee e l’eventuale tablet con app dedicata a seconda dell’interlocutore e del contesto», ricorda la psicologa. Il cartaceo rimane fondamentale anche come backup insostituibile qualora il dispositivo elettronico si scarichi o si guasti.

La CAA nella quotidianità: come integrarla tra casa e scuola

La comunicazione non può essere confinata all’ora settimanale trascorsa nella stanza di terapia, ma deve diventare parte integrante della vita ordinaria.

Tra le mura domestiche, i simboli trovano spazio naturale durante il pranzo, nel gioco o durante una passeggiata al parco, permettendo al bambino non solo di fare richieste, ma anche di commentare (“bello”, “ancora”, “caldo”) ed esprimere opinioni. A scuola, la CAA costruisce inclusione autentica quando i docenti applicano il Modeling e i compagni di classe vengono coinvolti nella lettura dei simboli e nell’etichettatura degli spazi.

L’impatto pratico è evidente:

Prima dell’intervento: nei momenti di lettura condivisa o di gioco a scuola, il bambino non verbale rimaneva ai margini, isolandosi o manifestando comportamenti oppositivi per frustrazione.

nei momenti di lettura condivisa o di gioco a scuola, il bambino non verbale rimaneva ai margini, isolandosi o manifestando comportamenti oppositivi per frustrazione. Dopo l’intervento: grazie a una tabella a tema o al comunicatore, seleziona i passaggi preferiti, interagisce con l’insegnante e partecipa ai giochi di gruppo con i coetanei.

«La CAA si può usare anche per la didattica – sottolinea la dottoressa Musumarra – rendendo comunicativamente accessibili, tramite la traduzione in simboli, i contenuti didattici e di apprendimento della classe».

In questo modo, la CAA si trasforma in un linguaggio-ponte condiviso dall’intero gruppo classe.

Come superare le resistenze e i dubbi di genitori e insegnanti?

Accogliere un sistema comunicativo alternativo richiede una riorganizzazione mentale che può suscitare dubbi, stanchezza o vere e proprie resistenze emotive negli adulti di riferimento.

I timori più comuni trovano risposte chiare nella pratica:

“Noi lo capiamo già al volo con uno sguardo” : l’intuito genitoriale è prezioso, ma rischia di creare dipendenza totale. La CAA consente alla persona di farsi comprendere anche al di fuori della famiglia, dal medico, dai compagni o da sconosciuti.

: l’intuito genitoriale è prezioso, ma rischia di creare dipendenza totale. La CAA consente alla persona di farsi comprendere anche al di fuori della famiglia, dal medico, dai compagni o da sconosciuti. “Non abbiamo tempo per gestire tabelle o tablet” : la CAA non è un compito extra, ma una modalità differente per svolgere ciò che si fa già, accompagnando le parole ai simboli durante le normali azioni di routine.

: la CAA non è un compito extra, ma una modalità differente per svolgere ciò che si fa già, accompagnando le parole ai simboli durante le normali azioni di routine. “Usarla significa ammettere che la situazione è grave”: i simboli non sono una dichiarazione di resa, bensì una rampa di accesso all’interazione, paragonabile a un paio di occhiali da vista che supporta la funzione visiva senza impigrirla.

Un aspetto essenziale riguarda la continuità d’uso. «In CAA, coerenza non significa perfezione, ma presenza e continuità», rassicura la dottoressa Musumarra. «Non è necessario tradurre ogni singola parola: è sufficiente evidenziare le parole chiave del messaggio (Core Words) mantenendo un parlato naturale. Lasciare la tabella nello zaino o il tablet scarico nell’armadio equivale a tappare la bocca alla persona».

Il valore della CAA nell’autismo, nelle disabilità motorie e nelle malattie rare

Le applicazioni cliniche della CAA coprono un panorama vasto, declinandosi sulle specificità neurocognitive di ogni quadro patologico.

Nei disturbi dello spettro autistico, il canale visivo compensa la volatilità del linguaggio verbale. I simboli restano stabili nello spazio, riducono il sovraccarico sensoriale e rendono le giornate prevedibili attraverso agende visive ben strutturate. Nelle disabilità intellettive, le immagini servono da organizzatori di pensiero; nelle paralisi cerebrali infantili o nella SLA, dove il controllo muscolare è compromesso ma le funzioni cognitive sono integre, la tecnologia a puntamento oculare permette di liberare il pensiero e comunicare in autonomia. Nelle sindromi genetiche rare (come Rett, Angelman o Dravet), la flessibilità della CAA accompagna le alterazioni e le fluttuazioni evolutive della malattia nel tempo.

In tutti questi contesti, la presenza dello psicologo specializzato garantisce una presa in carico globale. Lo specialista sostiene i genitori nell’elaborazione della diagnosi e del lutto legato al “bambino ideale”, promuove il parent training, tutela il benessere emotivo della persona (prevenendo il burnout dell’équipe e dei caregiver) e aiuta a individuare non solo le difficoltà del bambino, ma anche le sue risorse e potenzialità.

Limiti, rischi di uso improprio e aspettative realistiche

Per tutelare l’efficacia del percorso ed evitare l’abbandono precoce degli ausili, è doveroso sgomberare il campo da aspettative illusorie o pratiche errate.

La CAA non è una terapia isolata da ambulatorio, né una bacchetta magica che fa parlare all’istante: senza un ambiente accogliente e interlocutori preparati, il comunicatore resta un oggetto inerte.

I rischi di un utilizzo rigido comprendono:

La CAA “confinata”: adoperare gli strumenti soltanto durante l’orario dei compiti o in terapia, privando il soggetto della parola durante il gioco o il relax.

adoperare gli strumenti soltanto durante l’orario dei compiti o in terapia, privando il soggetto della parola durante il gioco o il relax. L’uso meramente prestazionale: limitare la tabella a test scolastici (“mostrami il colore blu”) o a richieste primarie, dimenticando che comunicare significa scherzare, protestare e condividere stati d’animo.

limitare la tabella a test scolastici (“mostrami il colore blu”) o a richieste primarie, dimenticando che comunicare significa scherzare, protestare e condividere stati d’animo. L’eccesso di formalismo: esigere una sequenza sintattica impeccabile a scapito della spontaneità dello scambio comunicativo.

Il percorso deve procedere per obiettivi graduali: garantire subito l’accesso costante allo strumento e il diritto alla possibilità di fare richieste e commenti, ampliare a medio termine il lessico quotidiano per prevenire le condotte aggressive e puntare a lungo termine a narrazioni articolate e all’autonomia adulta (sempre se possibile).

Come iniziare: i primi passi per le famiglie

Avvicinarsi per la prima volta a questo mondo può disorientare, ma muovere i primi passi con serenità è possibile seguendo indicazioni chiare.

«Il mio primo consiglio è: niente panico e nessuna fretta di acquistare strumenti», suggerisce la dottoressa Musumarra. «Evitate di improvvisare “fai da te” tecnologici comprando app o tablet costosi su consiglio di conoscenti: senza una valutazione clinica e una strategia metodologica, lo strumento rischia di rivelarsi inefficace o frustrante».

I passaggi da compiere comprendono:

Rivolgersi a servizi qualificati: contattare le Unità Operative di Neuropsichiatria Infantile (UONPIA) o i Centri Sovrazonali per la CAA, dove neuropsichiatri o fisiatri possono avviare l’iter prescrittivo tramite il Servizio Sanitario Nazionale. «È possibile rivolgersi anche a specialisti privati che potranno re-indirizzare presso i vari centri di competenza», aggiunge la psicologa.

contattare le Unità Operative di Neuropsichiatria Infantile (UONPIA) o i Centri Sovrazonali per la CAA, dove neuropsichiatri o fisiatri possono avviare l’iter prescrittivo tramite il Servizio Sanitario Nazionale. «È possibile rivolgersi anche a specialisti privati che potranno re-indirizzare presso i vari centri di competenza», aggiunge la psicologa. Verificare la formazione degli specialisti: assicurarsi che psicologi, logopedisti o educatori privati abbiano conseguito una formazione formale post-laurea in CAA.

assicurarsi che psicologi, logopedisti o educatori privati abbiano conseguito una formazione formale post-laurea in CAA. Appoggiarsi alle associazioni di settore: realtà scientifiche come ISAAC Italy offrono orientamento, confronto tra famiglie e tutela dei diritti.

«Prima dell’introduzione dei vari strumenti, scelti e/o costruiti su misura, la famiglia può iniziare a seguire le indicazioni dello specialista per far emergere i bisogni comunicativi complessi della persona – sottolinea la specialista – e preparare l’ambiente fisico per renderlo comunicativamente accessibile: etichettatura degli ambienti, tabelle a tema per supportare la scelta, non interpretare o anticipare le risposte del bambino ma attendere e cogliere i segnali comunicativi (es. gesti, vocalizzi, ecc) attribuendogli una funzione comunicativa».

Infine, è bene ricordare un gesto estremamente efficace: accogliere ogni sguardo o gesto spontaneo è il primo, fondamentale passo per far sentire la persona ascoltata, rispettata e partecipe del proprio mondo.

Fonti e approfondimenti: