Salute

Coronarie ostruite e bypass, il cardiochirurgo spiega cosa fare e come si torna alla vita normale

Il bypass coronarico crea un percorso alternativo per portare sangue al muscolo cardiaco. La vera sfida per la ripresa non è la ferita del cuore, ma la saldatura dello sterno

Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco19 Ottobre 2026Ultimo aggiornamento: 19 Ottobre 2026
2 minuti di lettura
un'équipe medica in sala operatoria
Coronarie ostruite e bypass, il cardiochirurgo spiega cosa fare e come si torna alla vita normale - www.ok-salute.it

La cardiopatia ischemica rappresenta una delle principali cause di morbilità nel mondo occidentale e si manifesta quando le coronarie, le arterie deputate alla nutrizione del cuore, si restringono a causa di placche aterosclerotiche. Quando questo restringimento, detto stenosi, diventa severo e non può essere risolto tramite l’inserimento di uno stent, la soluzione d’elezione diventa il bypass coronarico.

A illustrarne i dettagli è il dottor Alfonso Agnino, Responsabile di Cardiochirurgia all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo. L’intervento di bypass consiste nel prelevare un vaso sanguigno sano dal paziente (solitamente un’arteria mammaria o una vena della gamba) per creare una deviazione, un vero e proprio “ponte” che scavalca l’ostruzione e ripristina un flusso di sangue adeguato verso il muscolo cardiaco nutrendo il cuore affamato di ossigeno.

Bypass coronarico: la scelta tra tecnica mininvasiva e sternotomia

un'équipe medica al lavoro in sala operatoria
Bypass coronarico: la scelta tra tecnica mininvasiva e sternotomia – www.ok-salute.it

Una delle domande più frequenti tra i pazienti riguarda la possibilità di eseguire il bypass mediante approcci mininvasivi o robotici. Il dottor Agnino chiarisce che la fattibilità della mininvasività dipende essenzialmente dall’estensione della malattia coronarica. Le coronarie decorrono su tutta la superficie esterna del cuore; quando il danno arterioso interessa un solo vaso, l’operazione può essere condotta con tecniche mininvasive.

Tuttavia, nei casi di patologia cosiddetta multivessel, cioè quando sono coinvolti più vasi distribuiti in punti diversi del torace, la mininvasività non permette di raggiungere agevolmente tutte le coronarie da trattare. In queste situazioni complesse, la sternotomia tradizionale rimane la via d’accesso indispensabile per garantire un intervento completo, sicuro ed efficace nel tempo.

I tempi reali di recupero e la saldatura dello sterno

Per quanto riguarda i tempi di ripresa dopo l’intervento, è importante sfatare un falso mito: a richiedere tempo per la guarigione non è il cuore, ma lo sterno. Il muscolo cardiaco, una volta rievaso dal sangue fornito dai nuovi bypass, recupera la sua funzione molto rapidamente. Tuttavia, la sternotomia comporta la creazione di una vera e propria frattura chirurgica che necessita di tempo per saldarsi.

Il processo di ossificazione richiede mediamente dai 3 ai 6 mesi, poiché lo sterno è un osso costantemente sollecitato dai movimenti respiratori della gabbia toracica. Durante questo periodo, il paziente può avvertire qualche fastidio legato alla formazione del callo osseo, ma una volta completata la saldatura, è possibile tornare a condurre una vita del tutto normale, riprendendo le proprie abitudini e attività senza limitazioni.

Fonti scientifiche e riscontri clinici

I concetti espressi dal dottor Alfonso Agnino trovano piena corrispondenza nelle linee guida internazionali sulla rivascolarizzazione miocardica redatte dalla European Society of Cardiology (ESC). Gli studi clinici confermano che il bypass coronarico, in particolare con l’uso dell’arteria mammaria interna, offre eccellenti tassi di pervietà a lungo termine (superiori al 90% a 10 anni dall’intervento).

Leggi anche…

Tags
Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco19 Ottobre 2026Ultimo aggiornamento: 19 Ottobre 2026
2 minuti di lettura
Foto di Francesco Bianco

Francesco Bianco

Giornalista professionista dal 1997, ha lavorato per il sito del Corriere della Sera e di Oggi, ha fatto interviste per Mtv e attualmente conduce un programma di attualità tutte le mattine su Radio LatteMiele, dopo aver trascorso quattro anni nella redazione di Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. Nel 2012 ha vinto il premio Cronista dell'Anno dell'Unione Cronisti Italiani per un servizio sulle difficoltà dell'immigrazione. Nel 2017 ha ricevuto il premio Redattore del Gusto per i suoi articoli sull'alimentazione.

Correlati

donna in menopausa che si tiene in forma per prevenire l'osteoporosi

Menopausa e osteoporosi, come proteggere le ossa dopo i 50 anni

18 Ottobre 2026
una ragazza mostra il cerotto sulla spalla con la scritta hpv

Vaccino HPV e prevenzione del tumore del collo dell’utero: indicazioni, efficacia e fasce d’età

16 Ottobre 2026
un uomo mostra un foglio con il disegno dei suoi polmoni malati

Tumore al polmone: i 6 falsi miti da sfatare che ostacolano la prevenzione e la diagnosi precoce

16 Ottobre 2026
farmacista che controlla farmaco generico

Farmaci generici: 5 cose da sapere prima di acquistarli

15 Ottobre 2026
Pulsante per tornare all'inizio