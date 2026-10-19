Coronarie ostruite e bypass, il cardiochirurgo spiega cosa fare e come si torna alla vita normale

La cardiopatia ischemica rappresenta una delle principali cause di morbilità nel mondo occidentale e si manifesta quando le coronarie, le arterie deputate alla nutrizione del cuore, si restringono a causa di placche aterosclerotiche. Quando questo restringimento, detto stenosi, diventa severo e non può essere risolto tramite l’inserimento di uno stent, la soluzione d’elezione diventa il bypass coronarico.

A illustrarne i dettagli è il dottor Alfonso Agnino, Responsabile di Cardiochirurgia all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo. L’intervento di bypass consiste nel prelevare un vaso sanguigno sano dal paziente (solitamente un’arteria mammaria o una vena della gamba) per creare una deviazione, un vero e proprio “ponte” che scavalca l’ostruzione e ripristina un flusso di sangue adeguato verso il muscolo cardiaco nutrendo il cuore affamato di ossigeno.

Bypass coronarico: la scelta tra tecnica mininvasiva e sternotomia

Una delle domande più frequenti tra i pazienti riguarda la possibilità di eseguire il bypass mediante approcci mininvasivi o robotici. Il dottor Agnino chiarisce che la fattibilità della mininvasività dipende essenzialmente dall’estensione della malattia coronarica. Le coronarie decorrono su tutta la superficie esterna del cuore; quando il danno arterioso interessa un solo vaso, l’operazione può essere condotta con tecniche mininvasive.

Tuttavia, nei casi di patologia cosiddetta multivessel, cioè quando sono coinvolti più vasi distribuiti in punti diversi del torace, la mininvasività non permette di raggiungere agevolmente tutte le coronarie da trattare. In queste situazioni complesse, la sternotomia tradizionale rimane la via d’accesso indispensabile per garantire un intervento completo, sicuro ed efficace nel tempo.

I tempi reali di recupero e la saldatura dello sterno

Per quanto riguarda i tempi di ripresa dopo l’intervento, è importante sfatare un falso mito: a richiedere tempo per la guarigione non è il cuore, ma lo sterno. Il muscolo cardiaco, una volta rievaso dal sangue fornito dai nuovi bypass, recupera la sua funzione molto rapidamente. Tuttavia, la sternotomia comporta la creazione di una vera e propria frattura chirurgica che necessita di tempo per saldarsi.

Il processo di ossificazione richiede mediamente dai 3 ai 6 mesi, poiché lo sterno è un osso costantemente sollecitato dai movimenti respiratori della gabbia toracica. Durante questo periodo, il paziente può avvertire qualche fastidio legato alla formazione del callo osseo, ma una volta completata la saldatura, è possibile tornare a condurre una vita del tutto normale, riprendendo le proprie abitudini e attività senza limitazioni.

Fonti scientifiche e riscontri clinici

I concetti espressi dal dottor Alfonso Agnino trovano piena corrispondenza nelle linee guida internazionali sulla rivascolarizzazione miocardica redatte dalla European Society of Cardiology (ESC). Gli studi clinici confermano che il bypass coronarico, in particolare con l’uso dell’arteria mammaria interna, offre eccellenti tassi di pervietà a lungo termine (superiori al 90% a 10 anni dall’intervento).