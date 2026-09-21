È vero che usiamo solo il 10% del nostro cervello?

L’idea che il cervello umano funzioni soltanto al 10% delle sue reali capacità, lasciando inutilizzato un immenso giacimento di materia grigia, è un falso mito estremamente popolare. Alimentata da film di fantascienza, corsi di potenziamento mentale e aneddoti sulle doti umane, questa convinzione suggerisce l’esistenza di un potenziale inespresso pronto per essere sbloccato.

Le neuroscienze smentiscono categoricamente questa narrazione: il cervello è un organo attivo nella sua interezza in quasi ogni momento della vita quotidiana. La convinzione nasce da un’errata attribuzione allo psicologo William James all’inizio del Novecento ed è ancora radicata: un’indagine negli Stati Uniti ha evidenziato che il 36% del pubblico generale, il 33% degli educatori e persino il 14% di chi ha una formazione in neuroscienze la considera ancora vera.

Perché usiamo il 100% del cervello: anatomia e costo energetico

Neurologi della Johns Hopkins School of Medicine e della Mayo Clinic ribadiscono che nell’arco delle 24 ore utilizziamo il 100% del cervello. Persino un’azione banale come versare il caffè richiede l’azione simultanea della corteccia visiva, motoria, del cervelletto e dei gangli della base. Anche durante il sonno, la corteccia frontale e le aree che rielaborano gli stimoli corporei rimangono in funzione. La prova evolutiva più solida contro il mito riguarda il metabolismo: il cervello dell’adulto rappresenta il 2% del peso corporeo, ma assorbe da solo il 20% delle risorse energetiche dell’organismo. Un organo così dispendioso non avrebbe mai resistito alla selezione naturale se fosse stato utilizzato soltanto per una minima parte.

L’equivoco della fMRI e il conteggio reale dei neuroni

L’equivoco che il cervello lavorino solo “a macchie” nasce da un’errata interpretazione della risonanza magnetica funzionale (fMRI). Le immagini colorate non indicano le uniche zone attive, ma registrano dove la risposta cerebrale supera la frequenza basale per un determinato compito. Le zone non evidenziate mantengono comunque un’attività di fondo in stand-by. Allo stesso modo, è stata smentita la tesi secondo cui le cellule gliali (di supporto) siano dieci volte superiori ai neuroni. Uno studio con metodologie di conteggio cellulare di precisione ha dimostrato che il rapporto nell’organo è di circa 0,7 a 1 e che la glia partecipa attivamente alla nutrizione neuronale e ai meccanismi della memoria.

Strategie scientifiche per sostenere la salute cognitiva

Non esistono scorciatoie per sbloccare capacità nascoste, ma è ampiamente dimostrato che il cervello risponda positivamente alla stimolazione quotidiana grazie alla neuroplasticità. Per mantenere l’organo efficiente nel corso del tempo, la ricerca scientifica raccomanda di adoperare le seguenti buone pratiche:

Attività fisica regolare : praticare esercizio anche di intensità moderata favorisce l’irrorazione sanguigna e la plasticità cerebrale .

Allenamento cognitivo : dedicarsi alla lettura, al gioco enigmistico o all’apprendimento di nuove competenze e linguaggi .

Socialità e creatività : coltivare relazioni interpersonali, interessi culturali o passioni artistiche .

Igiene del sonno: preservare la qualità del riposo notturno, fase in cui il cervello rielabora le informazioni .

In presenza di cali di memoria o difficoltà di concentrazione inconsuete, la scelta corretta è consultare il medico di medicina generale per una valutazione clinica ed un eventuale invio allo specialista.

Quanto cervello usiamo: fonti e riscontri scientifici