Il segreto della felicità per la scienza? Ridere di sé

Permalosi di tutto il mondo attenzione. Prendersi sul serio o semplicemente "prendersela" peggiora il vostro benessere psicologico

Ridere di sé anche quando siamo da soli fa bene alla salute. A confermare quello che già in molti abbiamo sperimentato è arrivato uno studio del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento di Granada in Spagna (Centro per il Comportamento della mente e del cervello, ndr). Ridere di sé, soprattutto quando si viene presi in giro ci rende persone migliori e più felici.

Studio “rivoluzionario”

I risultati di questa ricerca contraddicono quello che sostenevano studi precedenti che suggerivano che chi viene bersagliato da amici e conoscenti si deprime. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista scientifica Personality and Individual Differences.

Il parere dell’esperto

I ricercatori, guidati da Jorge Torres Marín, ha spiegato che «ridere di noi stessi non solo aiuta a sopprimere la rabbia, ma aiuta in modo significativo il benessere psicologico».

Il ruolo dell’autoironia

Secondo lo studio è determinante anche l’autoironia, che ci permette di guardare tutto con il distacco giusto.

Differenze culturali

Ora ci saranno nuovi studi per capire le potenziali diversità culturali legati all’ironia. Non è un mistero ad esempio che situazioni che fanno ridere in un Paese, non vengono trovate divertenti in un altro.

Ironia lasciapassare sociale

Lo studio ha analizzato diversi stili di ironia, scoprendo che servono per stringere relazioni sociali più forti. Inoltre l’ironia aiuta ad affrontare le situazioni più complesse, senza lasciarsi travolgere dalle emozioni negative.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

Ridere è una medicina

Ridere insieme e dirsi «grazie»: così la coppia diventa più forte

Carlo Verdone: «Un calcione di mamma mi ha salvato»

Blue Monday: ecco i consigli della scienza per combatterlo