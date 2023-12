Natale 2023: idee regalo per gli sportivi

Chiunque ha un amico che si alza alle cinque del mattino per andare a correre, una collega che va a in piscina durante la sua pausa pranzo, un familiare che gioca a calcetto nonostante non sia più giovanissimo, una cugina appassionatissima di yoga o pilates. Per queste persone il regalo migliore deve sicuramente avere a che fare con la loro grande passione: lo sport. In vista del Natale 2023, ecco dunque le migliori idee regalo per gli sportivi.

La fascia che attutisce i colpi di testa

2nd Skull Pro Band ($59,99) è una fascia protettiva made in USA, pensata per ridurre l’impatto dei colpi di testa in chi gioca a calcio. Il prodotto è dotato di un sottile strato di XRD®, un materiale costituito da speciali molecole di uretano: queste sono morbide e flessibili a riposo ma possono indurirsi momentaneamente sotto una pressione improvvisa. Questo sistema consente di assorbire l’energia durante i colpi ricevuti, tutelando la salute del giocatore.

Un reggiseno sportivo traspirante e avvolgente

HeatGear® Armour High Bra di Under Armour (45€) è il reggiseno sportivo perfetto per chi pratica sport ad alto impatto, come la corsa, le attività sul campo indoor e outdoor e l’aerobica. Questo bra elasticizzato non si sposta, è regolabile anteriormente mediante comode spalline e offre la massima traspirabilità grazie a dei pannelli in mesh posti sui lati e sul retro.

Il tappetino yoga che offre comfort e stabilità

Chi pratica yoga, da quello più soft al più dinamico, necessita di un tappetino confortevole, che aderisca perfettamente al pavimento e non si muova durante le asana e che sia facile da trasportare. Il tappetino Light di Kimjaly (venduto da Decathlon a 29,99€) è il supporto che risponde a tutte queste esigenze. Lo spessore di 5mm offre un buon compromesso tra comodità e stabilità e la sua densità assicura equilibrio quando serve. Il tappetino risulta leggero e, grazie a una cinghia, si può portare in giro con praticità.

Natale, idee regalo per sportivi: 6 sessioni di allenamento HIIT

Fino al 31 dicembre è possibile acquistare un pacchetto di 6 sessioni di allenamento (con guantoni e fasciature in omaggio) in uno dei club Brooklyn Fitboxing al prezzo di 49,95€. Ogni sessione ha una durata di 47 minuti e si basa sul metodo HIIT (High Intensity Interval Training): si alternano, cioè, tecniche di boxe, thai boxe e kickboxing al sacco, sempre al ritmo di musica. Le sequenze dei colpi cambiano ogni 15 giorni e a ogni sessione una tecnologia brevettata inserita nei sacchi da boxe consente ai fitboxer di monitorare in tempo reale le proprie performance personali.

Il partner ideale nelle competizioni

Monitorare l’allenamento, il recupero e i progressi fatti giorno dopo giorno non è mai stato così facile e stimolante con Suunto Race (variante Titanium 549€, variante Stainless Steel 449€), l’orologio sportivo con display Amoled, metriche di allenamento avanzate e mappe offline dettagliate che mostrano sentieri, curve di livello, corsi d’acqua e tutti gli altri punti di riferimento importanti. Resiste a condizioni climatiche da -20° C a +55° C, è impermeabile fino a 100 metri e la batteria consente di allenarsi per 40 ore ininterrottamente.

Natale, idee regalo per sportivi: la scarpa per chi gioca a padel

Asics ha pensato e dato vita a una scarpa dedicata ai giocatori di padel, comoda e altamente performante. Gel-Resolution™ 9 Padel (150€) è realizzata con tecnologia Pguard, che aiuta a migliorare la robustezza in corrispondenza della punta e del tallone della suola, con tecnologia Dynawall, che offre la giusta stabilità durante i movimenti laterali, e con la tecnologia Dynawrap, che consente di provare una sensazione di blocco quando si effettuano transizioni rapide.

Una borraccia che sprigiona aromi naturali

La classica borraccia air up si evolve e nasce air up Tritan™, che ha una chiusura ermetica per mantenere l’acqua al sicuro e un nuovo adattatore per riempirla ancora più velocemente. Ha una capacità di 600 o 1000 ml, compatibile sia con acqua naturale che frizzante. La particolarità delle borracce air up è che ci si può applicare un pod che, una volta attivato, emana aromi naturali che il nostro cervella interpreta come sapori. Ciò ci invoglia a idratarci di più (borraccia da 600 ml + confezione da 3 pod al prezzo di 39,99€; borraccia da 1000 ml + confezione da 3 pod al prezzo di 49,99€).

Natale, idee regalo per sportivi: lo zaino super versatile

Il Black Hole Pack da 32 litri di Patagonia (170€) è uno zaino versatile, adatto sia per il lavoro, sia per i viaggi, sia per lo sport. Realizzato con corpo, fodera e cinghie riciclati al 100% e con lamina in pellicola tpu riciclata, lo zaino ha un inserto posteriore in rete traspirante per comfort e maggiore ventilazione, tasche elasticizzate per il trasporto di borracce o bottiglie d’acqua di varie forme e dimensioni e scomparto principale di facile accesso, con tasca portaoggetti interna in rete, entrambi chiusi da zip.

Monitorare allenamento e salute

Sottile, leggero, colorato: il Fitbit Charge 6 di Google (169€) è l’orologio sportivo digitale che consente di monitorare l’andamento dell’attività fisica e il proprio stato di salute. Non solo consente di raggiungere i propri obiettivi in termini di allenamento ma, grazie a sensori combinati con un nuovo algoritmo di apprendimento automatico, offre anche un rilevamento estremamente accurato della frequenza cardiaca. Permette inoltre una connessione con gli attrezzi della palestra e con le app di fitness compatibili.

