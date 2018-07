Merenda in spiaggia: qual è la più salutare per i bambini?

Carico il video...

Al mare i piccoli consumano tante energie: ecco cosa portare sotto l'ombrellone per uno snack sano e bilanciato

Giocano con la sabbia, si tuffano, corrono, fanno tappa sotto l’ombrellone e poi di nuovo, via, verso il mare. I bambini in spiaggia sono un vortice di energia. Ed è giusto così. Ma tutte queste energie vanno poi recuperate con i pasti, dal pranzo (scopri qui i cibi migliori da portare in spiaggia) alla merenda. Nella videointervista Evelina Flachi, specialista in Scienza dell’alimentazione, nutrizionista e presidente della Fondazione Italiana per l’Educazione Alimentare, dà qualche consiglio per un break salutare sotto l’ombrellone.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

Bagno dopo pranzo: quanto bisogna aspettare?

Grani antichi: 6 motivi per preferire le varietà del passato

Bambini in acqua: come insegnare loro a non aver paura?

Pesce crudo al ristorante: ecco a cosa fare attenzione