Salute

Tumore al polmone: i 6 falsi miti da sfatare che ostacolano la prevenzione e la diagnosi precoce

Anche chi non ha mai fumato o è giovane può ammalarsi. La ricerca dimostra che le attuali linee guida sullo screening lasciano scoperte troppe persone a rischio, ma l'intelligenza artificiale promette di rivoluzionare il settore

Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco16 Ottobre 2026Ultimo aggiornamento: 16 Ottobre 2026
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un uomo mostra un foglio con il disegno dei suoi polmoni malati
Tumore al polmone: i 6 falsi miti da sfatare che ostacolano la prevenzione e la diagnosi precoce - www.ok-salute.it

Il tumore al polmone continua a essere il principale killer oncologico a livello globale, provocando più decessi rispetto ai tumori alla prostata e al colon messi insieme. Tuttavia, mentre la consapevolezza su altre patologie (come il tumore al seno) è elevata e supportata da campagne di prevenzione di massa, lo screening polmonare resta significativamente sottoutilizzato: si stima che solo il 20% delle persone idonee si sottoponga ai controlli raccomandati.

A frenare la diagnosi precoce – fondamentale per portare il tasso di sopravvivenza a 20 anni fino all’80%, contro un esiguo 8% nelle diagnosi tardive – sono soprattutto falsi miti ancora radicati nella popolazione e nella comunità medica.

Falsi miti sul tumore al polmone

1. È una malattia che colpisce solo i fumatori

un uomo maturo fuma una sigaretta
Falsi miti sul tumore al polmone, 1: È una malattia che colpisce solo i fumatori – www.ok-salute.it

Fino al 25% dei casi di tumore al polmone si manifesta in “mai fumatori” (persone che hanno consumato meno di 100 sigarette nella vita). Tra le donne, in particolare quelle con ascendenza est o sud-asiatica, la percentuale sale drammaticamente: uno studio scientifico ha rilevato che l’83% delle pazienti affette in Asia meridionale non aveva mai toccato una sigaretta. Fattori ambientali come il gas radon e l’inquinamento atmosferico svolgono un ruolo determinante.

Mito 2: Solo i forti fumatori devono preoccuparsi

Le attuali linee guida statunitensi (come quelle dell’influenzale US Preventive Services Task Force) limitano spesso lo screening a chi ha uno storico di “20 pacchetti/anno” (es. un pacchetto al giorno per 20 anni). Questo parametro esclude la maggior parte dei fumatori leggeri o saltuari, lasciando oltre la metà delle diagnosi confinate a stadi avanzati o scoperte casualmente durante altri esami.

Per colmare questo gap, lo studio clinico INSPIRE, guidato dal Mass General Brigham, sta dimostrando l’efficacia dell’estensione dello screening mediante tomografia computerizzata a basse dosi (LDCT) anche a soggetti con storie di fumo lievi o irregolari, particolarmente frequenti tra la popolazione afroamericana.

Mito 3: Le linee guida ufficiali sono sempre aggiornate

Le raccomandazioni per l’accesso allo screening faticano a tenere il passo con la ricerca. Sebbene enti come il National Comprehensive Cancer Network (NCCN) e l’American Cancer Society abbiano recentemente ampliato i criteri per includere chiunque abbia fumato per oltre 20 anni (a prescindere da quando abbia smesso), gli organismi regolatori nazionali impiegano spesso anni per aggiornare i propri standard ufficiali, limitando la copertura economica da parte dei sistemi sanitari e assicurativi.

Falsi miti sul tumore al polmone, 4: Lo screening non salva davvero la vita

Un’obiezione storica riguardava il rischio di sovradiagnosi e di interventi chirurgici non necessari. Tuttavia, i dati consolidati dal grande studio clinico National Lung Screening Trial (NLST) pubblicati sul New England Journal of Medicine hanno dimostrato che lo screening sistematico tramite LDCT riduce la mortalità per tumore al polmone del 20%. Oggi l’approccio dei chirurghi è cauto: di fronte a noduli sospetti si predilige il monitoraggio radiologico a distanza rispetto a biopsie o chirurgie aggressive immediate.

Mito 5: È una patologia esclusivamente della terza età

Circa 1 diagnosi su 10 riguarda individui con meno di 55 anni. Nella fascia under 40, le donne rappresentano oltre il 52% dei nuovi casi, la maggior parte delle quali non ha mai fumato. In questi pazienti la diagnosi arriva spesso in stadio IV a causa della sottovalutazione dei sintomi (come affaticamento cronico, dolore osseo o tosse persistente), scambiati per infezioni respiratorie o stanchezza da stress.

Mito 6: Diagnosi e prevenzione saranno sempre imprevedibili

L’innovazione tecnologica promette di superare la rigidità delle attuali linee guida. Tra le soluzioni più promettenti c’è Sybil, un modello di intelligenza artificiale open-source sviluppato dai ricercatori del MIT e del Mass General Cancer Center.

Come illustrato nello studio validato e pubblicato sulla rivista Journal of Clinical Oncology, Sybil è in grado di analizzare una singola scansione LDCT per calcolare il punteggio di rischio individuale di sviluppare un tumore al polmone nei sei anni successivi, individuando segni invisibili all’occhio umano e permettendo di personalizzare la frequenza dei controlli futuri.

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Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco16 Ottobre 2026Ultimo aggiornamento: 16 Ottobre 2026
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Foto di Francesco Bianco

Francesco Bianco

Giornalista professionista dal 1997, ha lavorato per il sito del Corriere della Sera e di Oggi, ha fatto interviste per Mtv e attualmente conduce un programma di attualità tutte le mattine su Radio LatteMiele, dopo aver trascorso quattro anni nella redazione di Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. Nel 2012 ha vinto il premio Cronista dell'Anno dell'Unione Cronisti Italiani per un servizio sulle difficoltà dell'immigrazione. Nel 2017 ha ricevuto il premio Redattore del Gusto per i suoi articoli sull'alimentazione.

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