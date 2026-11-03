Influenza vero o falso? Sfatiamo i luoghi comuni

Resistono un sacco di fake news sull’influenza. Si abbassano le temperature e i virus di stagione trovano l’ambiente adatto per sferrare il loro attacco. Al di là dei consigli del medico o del farmacista, quali altre strategie mettere in atto per difendersi?

Per esempio, la classica spremuta d’arancia è utile? (sì, per l’apporto di idratazione e flavonoidi, ma non ha un potere preventivo diretto contro l’infezione virale). Ed è vero che dormire aiuta a difendersi dal virus dell’influenza? (vero: il riposo di 7-8 ore a notte è fondamentale per la produzione di citochine e il corretto funzionamento delle difese immunitarie).

Le risposte in questa intervista sono di Fabrizio Pregliasco, virologo e ricercatore del dipartimento di Scienze biomediche per la salute dell’Università degli Studi di Milano.

Fake news sull’influenza: dopo tre giorni il malato non è più contagioso

Falso – Ogni virus è diverso e colpisce ogni persona in modo differente. Sebbene un virus non sopravvive in eterno, non esiste tuttavia un tempo prestabilito in cui si smette di essere contagiosi. Di norma la contagiosità inizia 24 ore prima dell’esordio dei sintomi e può protrarsi per 5-7 giorni negli adulti (e anche oltre una settimana nei bambini piccoli e negli immunocompromessi). Per prevenire il contagio quindi piuttosto che guardare il calendario è meglio seguire delle semplici regole come lavarsi frequentemente le mani, arieggiare i locali, indossare una mascherina FFP2 se si è sintomatici e fare attenzione al contatto con starnuti e fazzoletti altrui.

Bere il brodo di gallina, aiuta a contrastare l’infiammazione

Vero – Recenti ricerche hanno evidenziato l’opportunità di assumere proteine per facilitare la ricostruzione delle cellule danneggiate dall’infezione. Il brodo è in genere il modo migliore per nutrirsi in un momento in cui, a causa dell’infezione, si è inappetenti, oltre a garantire un’idratazione fondamentale e un’azione idratante e lenitiva per le mucose orofaringee.

Gli antibiotici combattono l’influenza

Falso – Gli antibiotici combattono soltanto le infezioni batteriche e l’influenza stagionale non è causata da un batterio ma da un virus. Tuttavia però, in alcuni casi e per particolari soggetti (ad es. anziani e malati cronici), dopo aver consultato il medico, può essere utile assumere una terapia antibiotica per contrastare alcune infezioni batteriche come bronchiti, sinusiti e polmoniti, che possono sopraggiungere a causa dell’influenza e che tendono a colpire il corpo già debilitato dal virus. L’assunto indiscriminato di antibiotici senza prescrizione medica è del tutto inefficace e favorisce l’insorgenza dell’antibiotico-resistenza.

Fake news sull’influenza: pezzette bagnate e alcol etilico denaturato aiutano a far scendere la febbre

Falso per l’alcol etilico, Parzialmente Vero solo per l’acqua fresca. Oltre ad assumere un antipiretico quando la febbre supera i 38° (come il paracetamolo), pezzette inumidite esclusivamente con acqua tiepida o fresca possono aiutare a trovare velocemente un po’ di sollievo quando la temperatura corporea è troppo alta. L’uso dell’alcol etilico denaturato sulla pelle è invece assolutamente sconsigliato dalla comunità medica, in particolare nei bambini, poiché l’alcol può essere assorbito attraverso la cute o inalato, causando intossicazioni e tossicità sistemica.

Come comportarsi invece in caso di contagio?

E quando è utile ricorrere ai farmaci di automedicazione? «I farmaci di automedicazione sono il pilastro principale del trattamento delle sindromi influenzali e parainfluenzali» spiega il professor Pregliasco. «Determinante l’automedicazione responsabile, ovvero l’uso di questi farmaci per attenuare i sintomi senza azzerarli, seguendo quindi l’andamento della malattia e consultando il medico se le cose non migliorano dopo 4– 5 giorni. L’obiettivo dell’automedicazione non è sopprimere del tutto la febbre, che è una reazione difensiva dell’organismo, ma tollerare i sintomi più fastidiosi. Tra i farmaci di automedicazione più utilizzati sono disponibili:

antistaminici, contro gocciolamento nasale, starnuti, congiuntivite;

vasocostrittori (contenuti negli spray nasali) contro il naso chiuso (da utilizzare con cautela per non più di 3-5 giorni consecutivi per evitare l’effetto “rimbalzo” o rinite medicamentosa);;

collutori o pastiglie anti congestionanti o antisettici contro il mal di gola;

sedativi, fluidificanti e mucolitici contro la tosse, come l’ acetilcisteina ;

; antinfiammatori (antidolorifici e antipiretici) contro dolori e febbre».

Ricordiamo che i farmaci di automedicazione sono vendibili senza ricetta medica perché nel loro ampio uso si sono dimostrati sicuri ed efficaci e sono riconoscibili da un bollino rosso sorridente posto sulla confezione. Un aiuto in più alla maggior conoscenza in questo senso, arriva anche dal sito semplicementesalute.it .

Studi scientifici e fonti di riferimento

Per approfondire i principi di automedicazione responsabile e la validità clinica dei rimedi citati nell’articolo: