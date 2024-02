Giornata di Raccolta del Farmaco: ecco dove e quando donare medicinali

Anche quest’anno torna la preziosissima Giornata di Raccolta del Farmaco: dal 6 al 12 febbraio, in oltre 5.600 farmacie aderenti, si potranno donare medicinali da banco per i più bisognosi. L’iniziativa di Banco Farmaceutico è possibile grazie al sostegno di 25.000 volontari e più di 19.000 farmacisti che ospitano la GRF e la sostengono con erogazioni liberali. Per sapere quali farmacie aderiscono, è possibile consultare l’elenco presente sul sito www.bancofarmaceutico.org.

A chi vanno i farmaci donati?

I farmaci donati saranno consegnati a 1.900 realtà benefiche del territorio, che si prendono cura di almeno 427mila persone in condizione di povertà sanitaria. Un numero allarmante, soprattutto se si considera che il fabbisogno segnalato da tali realtà a Banco Farmaceutico supera il milione di confezioni di medicinali. È per questo motivo che tutti i cittadini sono invitati a recarsi appositamente in farmacia per donare uno o più farmaci.

Giornata di Raccolta del Farmaco: quali sono i medicinali più richiesti?

Nel 2023 i farmaci donati sono stati 598.178, pari a un valore di oltre 5 milioni di euro. Tra quelli più richiesti, fa sapere Banco Farmaceutico, ci sono certamente gli antinfluenzali, gli antifebbrili, gli analgesici, i preparati per la tosse e i disturbi gastrointestinali. Molto importanti anche i medicinali pediatrici, gli antistaminici e quelli per i dolori articolari e muscolari. Si possono donare anche disinfettanti, vitamine e sali minerali.

