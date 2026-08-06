Si perde davvero il 45% del calore dalla testa? Ecco cosa dice la scienza

«Tieni sempre la testa coperta: puoi perdere dal 40% al 45% del calore corporeo se la lasci scoperta». Per decenni questo consiglio è stato tramandato come una verità scientifica indiscutibile, ripetuto da genitori, istruttori di escursionismo e persino manuali di sopravvivenza. Ma si tratta davvero di un fatto medico o di una sopravvalutazione anatomica?

Per comprendere l’origine e la fondatezza di questo famoso mito della salute, occorre analizzare la biologia della termoregolazione umana con l’aiuto della ricerca moderna.

L’origine del mito: il manuale dell’esercito USA

La convinzione che la testa sia la principale “fuga di calore” del nostro organismo non è nata nei laboratori universitari, ma nei campi di addestramento militari.

«È un’idea che risale probabilmente a un manuale di sopravvivenza dell’esercito statunitense degli anni ’70», spiega il professor John Tregoning, docente di immunologia dei vaccini all’Imperial College di Londra e autore di testi di divulgazione scientifica.

In quegli esperimenti militari storici, i volontari venivano vestiti con tute termiche pesanti ma lasciati senza cappello e poi esposti a temperature rigide. In quelle condizioni specifiche, la testa era l’unica parte del corpo esposta al freddo: era quindi del tutto naturale che la maggior parte della dispersione termica registrata avvenisse proprio dal capo. L’errore è stato estrapolare quel dato e trasformarlo in una regola generale per il corpo umano.

La realtà della termoregolazione: tutta questione di superficie

La realtà fisiologica è molto più semplice: la testa non ha nulla di unico o “speciale” nella gestione della temperatura rispetto al resto del corpo. Quando ci si espone a temperature basse, si perde semplicemente più calore dalle aree della pelle lasciate scoperte rispetto a quelle protette dagli abiti.

Condizione di esposizione Area di maggiore dispersione termica Motivo fisiologico In tuta da sci ma senza cappello Testa e viso La tuta rallenta il raffreddamento del corpo, la testa è l’unica via di fuga. In costume da bagno al freddo Gambe e tronco La superficie cutanea delle gambe è nettamente superiore a quella del capo.

«Se andassi nell’Artico in costume da bagno, perderesti molto più calore dalle gambe che dalla testa, semplicemente perché la loro superficie cutanea è nettamente più estesa», chiarisce Tregoning.

Meno grasso e vasi sanguigni: le sottili differenze anatomiche

Nonostante la teoria del 45% sia priva di fondamento scientifico, la comunità medica ha dibattuto a lungo se il capo presenti comunque una leggera suscettibilità in più al freddo.

Un celebre studio pubblicato sul British Medical Journal (BMJ) nel 2008 ha analizzato la questione, evidenziando due piccoli fattori anatomici:

Minore isolamento naturale: sulla testa è presente uno strato di grasso sottocutaneo inferiore rispetto ad altre parti del corpo (come addome o cosce). Vasocostrizione meno marcata: la vasocostrizione – ovvero il restringimento dei vasi sanguigni per trattenere il calore al centro del corpo – risulta leggermente meno aggressiva sul cuoio capelluto rispetto agli arti.

Tuttavia, queste differenze non stravolgono le leggi della fisica. Diversi test clinici in cui i soggetti sono stati immersi in acqua fredda solo con la testa hanno dimostrato che la velocità di raffreddamento corporeo totale non è significativamente più rapida rispetto all’immersione di altre parti del corpo di pari superficie.

Il consiglio: non dimenticare il viso

Questo significa che possiamo fare a meno del cappello? Assolutamente no. Uscire al caldo senza cappello fa rischiare un colpo di calore.

Uscire al gelo senza coprirsi il capo farà sentire molto freddo, esattamente come uscire senza maglione o senza giacca. Inoltre, gli esperti ricordano un dettaglio spesso trascurato. Gran parte del calore disperso dalla testa passa in realtà dal viso, un’area ricca di recettori termici e costantemente esposta al vento.

In giornate di freddo intenso, proteggere il volto con una sciarpa o un passamontagna è efficace quanto indossare un buon cappello per mantenere costante la temperatura corporea ed evitare fastidi vascolari.

Studi scientifici e fonti citate