Il panettone 2023 è per tutti i gusti: scopri le proposte light, veg e free from

C’è l’amico attento alla linea, il parente celiaco, quello intollerante al lattosio, l’amica vegetariana o che da quest’anno vuol ridurre il consumo di ingredienti di origine animale. Al panettone, però, non si può e non si vuole rinunciare. E allora come si fa a mettere tutti d’accordo, oppure ad accontentare ognuno, durante le cene di Natale?

La soluzione c’è, andando a cercare bene, ed è sempre più personalizzata. Le grandi aziende, ma anche i piccoli produttori, rispondono a queste esigenze con prodotti senza zuccheri aggiunti, a base vegetale, senza glutine e senza lattosio. E per chi, invece, ama ancora il panettone tradizionale, con burro e canditi? Di scelta ce n’è tantissima anche per lui.

Panettoni per celiaci

Senza glutine e senza canditi

Il dolce natalizio gluten free firmato Schär è senza canditi, ma con uvetta sultanina incastonata in un impasto a base di farina di riso, uova, latte e burro delattosati. Disponibile in una confezione originale di design, è un’idea regalo carina per amici o parenti che non vogliono o non possono mangiare glutine (11 euro; farmacia e distribuzione organizzata).

Il classico gluten-free senza lattosio

Realizzato con latte e burro senza lattosio, fecola di patate e farina di riso, il panettone classico senza glutine Coop è arricchito da scorza d’arancia italiana candita (7,90 euro; supermercati Coop).

La proposta alla quinoa

L’azienda agricola biologica Tundo Sebastiano propone un panettone alla quinoa e gocce di cioccolato a marchio Quin. Senza glutine e senza lattosio, frutto di una lenta lavorazione e doppia lievitazione, è adatto per chi deve seguire restrizioni dietetiche (19,90 euro, quinitalia.com e agrilocandavalcampotto.it).

Panettone light senza zuccheri

La linea senza zuccheri è tra le più performanti di casa Probios. Tra le referenze, anche un dolce di Natale biologico a lievitazione naturale, perfetto per coloro che vogliono ridurre gli zuccheri senza rinunciare al piacere delle feste. Formulato con lievito madre da pasta acida e sfiziose gocce di cioccolato, si avvale di una formulazione innovativa a base di eritritolo biologico, ingrediente naturale estratto dal mais (17,29 euro, shop.probios.it, negozi specializzati e supermercati).

Il mini size

Si celebra un nuovo incontro gastronomico sotto l’albero di Natale: il re dei grandi lievitati, il panettone, con Amarena Fabbri, regina di dolcezza dal 1915. Nel mini formato da 100 grammi, mantiene il packaging inconfondibile con i classici faentini bianchi e blu (da 3,50 a 3,85 euro; grande distribuzione).

Panettoni per vegani e vegetariani

Proposta al pistacchio

Il dolce di Natale di Italian Green Bakery è un’alternativa vegetale al panettone, senza latte, uova o burro.

Una proposta innovativa per consumatori vegetariani o vegani, per i più attenti alle tematiche ambientali, amanti del plant based, o per gli intolleranti al lattosio (da 16,90 euro; Lando e Alì supermercati).

Con farina di grani antichi

La proposta La Finestra sul Cielo è un dolce di Natale vegano realizzato con farina di grani antichi timilia e maiorca, senza ingredienti di origine animale (16,60 euro; negozi specializzati biologici).

Panettone biologico al caramello salato

Il panettone biologico al caramello salato Baule Volante è una sfiziosa variante della ricetta tradizionale. È realizzato con pasta madre e senza olio di palma (29,50 euro; negozi specializzati biologici).

Panettoni tradizionali

Classico con uvetta e canditi

Giovanni Cova & C. ha lanciato una speciale collezione di panettoni dedicata a Giuseppe Verdi di cui ricorre l’anniversario per i 210 anni dalla sua nascita. Le rielaborazioni grafiche dei bozzetti, così come quella dell’iconico ritratto di Giuseppe Verdi apposto sugli incarti, sono state possibili grazie al sodalizio con l’Archivio Storico Ricordi. Ogni variante è avvolta da una confezione che trova ispirazione dai figurini dei costumi

delle opere verdiane realizzati dalla metà dell’Ottocento agli inizi del Novecento. Qui è proposto un panettone classico con uvetta e canditi (24,90 euro; grande distribuzione, pasticcerie e giovannicovaec.it).

Mandorlato

Il Mandorlato Balocco è realizzato con lievito madre, uova da galline allevate a terra, scorze d’arance candite di Sicilia, cedro Diamante e uvetta sultanina. Ricoperto da glassa alle nocciole italiane, lavorata artigianalmente e arricchita con mandorle intere e fiocchi di zucchero, si può regalare nella versione incartata a mano con spago e decorazioni in legno (14,90 euro; grande distribuzione).

Con gocce di cioccolato

Un prodotto che celebra due grandi eccellenze del territorio piemontese: il panettone Galup farcito con crema al caffè (miscela 100% arabica) Costadoro e gocce di cioccolato (24,70 euro; grande distribuzione, negozi monomarca, shop.costadoro.it e galup.it).

