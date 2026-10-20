Perimenopausa, cosa mangiare e quali cibi evitare per ridurre i sintomi

Dormire male, soffrire di ansia improvvisa, sbalzi d’umore, emicranie frequenti, infezioni urinarie ricorrenti e palpitazioni cardiache. Sono soltanto alcuni dei sintomi fisici e psicologici identificati legati alla perimenopausa, una fase di transizione ormonale che arriverà a interessare circa metà della popolazione mondiale nel corso della vita e che, in molti casi, può protrarsi per diversi anni.

Sebbene la terapia ormonale e il supporto medico restino punti di riferimento fondamentali, sempre più evidenze scientifiche confermano che ciò che mangiamo e beviamo gioca un ruolo decisivo sia nel mitigare sia nell’esacerbare questi disturbi.

Come spiegano gli esperti, le raccomandazioni alimentari per perimenopausa e menopausa condividono pilastri precisi:

idratazione costante,

controllo della glicemia,

contrasto all’infiammazione,

nutrimento del microbiota intestinale.

Tuttavia, la risposta individuale varia in base ai sintomi specifici.

I cibi e le bevande che possono peggiorare i sintomi

La prima regola è identificare i propri “inneschi” (o trigger). Non si tratta necessariamente di eliminare drasticamente certi alimenti, ma di esserne consapevoli e ridurne il consumo se si notano effetti negativi.

Caffeina: in caso di disturbi del sonno o palpitazioni cardiache, ridurla può fare una differenza immediata.

in caso di disturbi del sonno o palpitazioni cardiache, ridurla può fare una differenza immediata. Cibi speziati: se i problemi principali sono vampate di calore e sudorazioni notturne, limitare le spezie piccanti durante la settimana è altamente raccomandato.

se i problemi principali sono vampate di calore e sudorazioni notturne, limitare le spezie piccanti durante la settimana è altamente raccomandato. Alcol: un consumo eccessivo di alcol peggiora la qualità del sonno, l’umore e la frequenza delle vampate. Inoltre, molte donne riferiscono una maggiore sensibilità all’alcol proprio durante la mezza età.

un consumo eccessivo di alcol peggiora la qualità del sonno, l’umore e la frequenza delle vampate. Inoltre, molte donne riferiscono una maggiore sensibilità all’alcol proprio durante la mezza età. Zuccheri e carboidrati raffinati: esiste il mito comune che i carboidrati facciano ingrassare e rendano pigri durante la menopausa. In realtà, l’aumento di peso e l’infiammazione sono legati all’eccesso di zuccheri e farine raffinate. Al contrario, la stanchezza, il mal di testa, la fame nervosa e l’irritabilità possono derivare proprio da una carenza di carboidrati complessi (cereali integrali, legumi, lenticchie), ricchi di fibre e proteine utili a stabilizzare i livelli di glucosio nel sangue.

Cosa mangiare: il ruolo dei fitoestrogeni

Alcuni alimenti d’origine vegetale contengono fitoestrogeni, composti che – se assunti regolarmente e in quantità adeguate – possono svolgere un’azione simile agli estrogeni naturali dell’organismo.

I due gruppi principali su cui la ricerca si è concentrata sono:

Isoflavoni (tofu, tempeh, bevande alla soia): un’analisi degli studi scientifici ha evidenziato una correlazione positiva tra l’assunzione di isoflavoni e la riduzione della frequenza e dell’intensità delle vampate di calore. Lignani (semi di lino): una ricerca specifica ha suggerito che un consumo quotidiano di circa 40 grammi di semi di lino tritati può contribuire ad alleviare sia le vampate sia la secchezza vaginale.

Il parere degli esperti: Nonostante i risultati incoraggianti, l’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) evidenzia che le prove scientifiche attuali non sono ancora sufficienti per autorizzare indicazioni sulla salute (health claims) ufficiali ed equivalenti per tutti, data la variabilità dei risultati tra i diversi studi. Inoltre, la British Nutrition Foundation (BNF) e diversi specialisti invitano alla cautela verso la forte commercializzazione di integratori a base di erbe (come il trifoglio rosso, il cohosh nero o l’iperico), sottolineando l’importanza di affidarsi a evidenze consolidate ed evitare soluzioni “fai-da-te” costose o prive di garanzie.

Perimenopausa e alimentazione: proteggere il cuore e la salute delle ossa

Con il calo fisiologico degli estrogeni, il corpo perde una naturale protezione vascolare. Questo comporta un rischio più elevato di ipercolesterolemia (colesterolo alto) e di patologie cardiovascolari.

Per proteggere l’apparato cardiocircolatorio è consigliabile adottare un modello alimentare “salva-cuore”:

Aumentare le fibre: cereali integrali, legumi, frutta e verdura.

cereali integrali, legumi, frutta e verdura. Scegliere grassi sani: olio extravergine d’oliva e alimenti ricchi di Omega-3 (pesce azzurro, noci, semi di lino).

olio extravergine d’oliva e alimenti ricchi di (pesce azzurro, noci, semi di lino). Ridurre i grassi saturi e trans: presenti soprattutto in cibi ultra-processati e fritti.

presenti soprattutto in cibi ultra-processati e fritti. Integrare proteine vegetali: tofu, fagioli, lenticchie e ceci.

Inoltre, il modello della dieta mediterranea – integrato da un apporto moderato ma regolare di latticini o fonti equivalenti di calcio e vitamina D – si conferma ideale per proteggere la densità ossea e prevenire l’osteoporosi, il cui rischio aumenta con la menopausa.

La checklist quotidiana per la salute

Gli esperti suggeriscono di porsi regolarmente alcune semplici domande per verificare se la propria alimentazione sta supportando il corpo in questa fase:

Quanta acqua bevo al giorno e in quali momenti? Qual è il mio pasto principale e come è bilanciato? Tutti i miei pasti e snack contengono una fonte adeguata di proteine? Quante volte alla settimana porto in tavola legumi come fagioli e lenticchie? Quanti e quali snack consumo durante la giornata? Il mio piatto è composto per buona parte da verdure o frutta di stagione? Quante varietà differenti di piante/vegetali consumo settimanalmente? Quanto alcol consumo in una settimana?

Perimenopausa e alimentazione: un approccio olistico

Mantenere il benessere durante la perimenopausa non significa seguire una dieta rigida, ma adottare un approccio olistico, quindi a 360 gradi, e flessibile. Imparare a riconoscere i cibi che scatenano i sintomi, praticare attività fisica regolare per preservare la massa muscolare e gestire lo stress sono tasselli fondamentali.

Gli esperti concordano: non è mai troppo presto per iniziare. Acquisire buone abitudini alimentari e uno stile di vita attivo prima dell’inizio della menopausa rende questo percorso di transizione decisamente più sereno e gestibile.