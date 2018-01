Contraccettivi: ecco come si comportano i giovani

Perché non si usano contraccettivi?

Secondo un altro studio, condotto da Gfk Health e Bayer su 3.013 adolescenti tra i 13 e i 25 anni provenienti da tutto il mondo, il 25% dei ragazzi non usa alcuna contraccezione durante i rapporti sessuali perché ritiene improbabile l’eventualità di una gravidanza, mentre più della metà degli intervistati (57% circa) ha rapporti non protetti per altre ragioni. Molti scelgono volutamente di non utilizzare protezioni e di affidarsi alla fortuna, mentre un 40% dichiara di non aver avuto alcun metodo di contraccezione disponibile al momento del rapporto. Forse è anche per questo che, dal 2015, ovvero da quando si può acquistare senza ricetta, il ricorso alla contraccezione di emergenza (pillola del giorno dopo) è decuplicato.