Mangiare vegano fa crescere il desiderio sessuale

La dieta vegana aumenta il desiderio sessuale. Un esperimento fatto su coppie di gemelli ha scoperto che seguire una dieta senza alimenti derivanti dalla carne per almeno due mesi regali uno sprint in camera da letto.

Già uno studio precedente aveva dimostrato che gli uomini che mangiano solo alimenti vegetali abbassano il rischio di avere problemi di disfunzione erettile. Uno studio ha anche scoperto che gli uomini vegani sono più sexy agli occhi delle donne.

Dieta vegana aumenta il desiderio sessuale: la ricerca è diventata anche una serie televisiva

I risultati di questa ricerca sono al centro di un nuovo documentario trasmesso dalla piattaforma digitale Netflix che si intitola “You Are What You Eat“, in italiano “Sei Quello Che Mangi”. La serie si basa su uno studio che segue alcune coppie di gemelli: un fratello o una sorella mangia per otto settimane solo cibo vegano, l’altro o l’altra si alimenta con una dieta onnivora.

La ricerca dell’Università di Stanford

Tutti i partecipanti si sono allenati più del solito durante la sperimentazione. Gli esperti hanno controllato i volontari durante tutta la durata della ricerca. Alla fine delle otto settimane gli esperti dell’Università di Stanford hanno sottoposto i partecipanti a diversi test, tra cui guardare dei video, anche pornografici.

Durante questa sperimentazione hanno utilizzato dei dispositivi per misurare la temperatura dei loro genitori, che indica il grado di eccitazione sessuale.

Dieta vegana aumenta il desiderio sessuale grazie ai benefici sul flusso sanguigno

Gli stessi video sono stati mostrati prima di iniziare la ricerca e poi alla fine. In generale, grazie all’aumento dell’attività fisica svolta, tutti i partecipanti hanno avuto una crescita del loro desiderio sessuale del 100 per cento. Chi però aveva anche seguito una dieta vegana vedeva la propria libido crescere addirittura del 300 per cento.

Gli esperti ipotizzano che la ragione sia legata al fatto che mangiare più vegetali possa migliorare il flusso sanguigno, fondamentale nella funzione sessuale.

