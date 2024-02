Un esame del sangue ci dirà se avremo un infarto entro sei mesi

Un esame del sangue per scoprire se avremo un infarto 6 mesi prima che accada. La notizia arriva direttamente da uno studio dei ricercatori dell’Università di Uppsala in Svezia, che hanno collaborato con altri centri di ricerca europei.

Gli esperti hanno parlato di una scoperta rivoluzionaria. Un algoritmo riesce a identificare le probabilità di essere colpiti da un infarto nei 6 mesi successivi all’esame. Si tratta, secondo i ricercatori, di uno strumento capace quindi di prevedere gli infarti. Si possono leggere i risultati sulla rivista scientifica Cardiovascular Research.

Va da sé che identificare il rischio di infarto 6 mesi prima, potrebbe consentire interventi tempestivi e migliorare significativamente la qualità della vita delle persone a rischio.

Un altro gruppo di ricercatori sta mettendo a punto un esame del sangue che valuti la situazioni della troponina. Si tratta di una molecola che si forma nel cuore dopo che ha subito un trauma. In genere i livelli di troponina sono così bassi da non permettere di essere rilevati.

Quando vengono identificati significa che c’è stato un evento traumatico. Il test a cui si sta lavorando permette di rilevare anche livelli molto bassi di questo enzima. In questo modo si può capire se avremo un infarto da lì a poco.