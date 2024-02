Tumore alla prostata: quali sono gli sport che abbassano il rischio?

Qual è il legame tra sport e tumore alla prostata? Secondo un recente studio svedese fare attività fisica regolare allontana il rischio di sviluppare il cancro alla prostata. Questo tipo di tumore è così diffuso che un uomo su otto deve tenere conto del fatto che si ammalerà. Nel 2023 i nuovi casi hanno superato la quota di 40.000 pazienti. Tipico delle persone oltre i 50 anni, ultimamente sta colpendo anche i più giovani.

Legame tra sport e tumore alla prostata: attività fisica fa diminuire di molto il rischio

La buona notizia è che si può fare molto per la prevenzione. Una nuova ricerca sostiene che fare attività fisica in modo regolare fa scendere il rischio di svilupparlo fino al 35 per cento. L’esercizio fisico migliore in tal senso è tutto ciò che appartiene al fitness cardiocircolatorio. Si possono leggere i risultati sulla rivista scientifica British Journal of Sports Medicine.

Fare sport è una delle abitudini migliori quando si parla di prevenzione di malattie importanti, come quelle cardiovascolari o diversi tipi di tumori. Sappiamo già da tempo che intervenendo sugli stili di vita si possono abbassare anche le probabilità di avere un tumore alla prostata. Non c’erano finora studi importanti sul legame tra attività fisica e questo cancro.

Quali sono i fattori di rischio del tumore alla prostata?

I fattori di rischio del tumore alla prostata sono:

familiarità , avere un parente stretto che si è ammalato alza il rischio,

, avere un parente stretto che si è ammalato alza il rischio, mangiare troppe proteine e grassi saturi , quelli provenienti dalle carni rosse e da alcuni derivati della carne,

, quelli provenienti dalle carni rosse e da alcuni derivati della carne, avere la sindrome metabolica , che comporta un girovita importante, soffrire di pressione alta, avere bassi livelli di colesterolo buono, glicemia alta anche a digiuno e alti livelli di trigliceridi,

, che comporta un girovita importante, soffrire di pressione alta, avere bassi livelli di colesterolo buono, glicemia alta anche a digiuno e alti livelli di trigliceridi, fumo di sigarette ,

, sedentarietà ,

, consumo eccessivo di alcol.

Essere in sovrappeso alza il rischio in modo significativo. Un recente studio ha dimostrato che basta ingrassare un chilo all’anno tra i 17 e i 29 anni per far crescere del 13% le possibilità di sviluppare un carcinoma aggressivo e del 27% quella di una forma letale.

Quali sono gli esercizi migliori?

La nuova ricerca svedese ha analizzato i dati di poco meno di 58.000 uomini su quanta attività fisica svolgessero, sulle condizioni di salute, peso, altezza e stili di vita. Gli esperti hanno sottoposto i partecipanti a un test per misurare i loro livelli di fitness cardiorespiratorio. Si tratta di esercizi che rafforzano il sistema cardiovascolare e quello polmonare. Per intenderci stiamo parlando della corsa, della bicicletta, del nuoto, dell’HIIT, l’allenamento ad alta intensità con intervalli, le camminate a passo veloce.

