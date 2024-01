Tumore al seno: scoperta la proteina che uccide le cellule tumorali

Dalla scoperta di una proteina potrebbe arrivare un rivoluzionario, nuovo trattamento per il tumore al seno. I ricercatori dell’Università della Carolina del Nord hanno individuato la proteina MRE11 che causa la morte delle cellule prima che finiscano il processo di trasformazione in cellule tumorali.

In pratica la proteina fa scattare un forte processo di infiammazione che richiama le difese immunitarie del corpo. In questo modo il sistema immunitario riconosce le cellule malate in modo più semplice e le elimina. Si possono leggere i dettagli dello studio sulla rivista scientifica Nature.

Il ruolo del sensore sentinella nella possibilità di sviluppare un nuovo trattamento per il tumore al seno

Sappiamo da tempo che quando una cellula tumorale si divide, subisce danni al suo Dna. Questa situazione è in genere intesa come una minaccia dal nostro corpo. L’organismo attiva un sensore del Dna danneggiato, che si chiama cGAS. Ha funzioni di sentinella: avvisa le cellule del sistema immunitario per scovare ed eliminare le cellule in questione.

Quattro anni fa alcuni scienziati hanno scoperto che però questo sensore sentinella è disattivato per evitare di creare infiammazioni a meno che non sia assolutamente necessario. I ricercatori in forza al centro di ricerca degli Stati Uniti sono partiti da questa condizione per comprendere quale sia la chiave che attiva questo sensore. Si tratta appunto della proteina MRE11.

Proteina e sensore sentinella insieme potrebbero far sviluppare un nuovo trattamento per il tumore al seno

Quando la proteina sveglia il sensore producono la necroptosi. Si tratta di una morte cellulare che scatena una risposta infiammatoria. Ecco che le cellule del sistema immunitario accorrono per eliminare il problema.

Ora gli scienziati intendono sviluppare un trattamento che agisca proprio su questa proteina, in modo da prevenire il tumore al seno almeno nelle categorie più a rischio. Gli esperti si stanno per mettere allo studio di un farmaco che spinga la proteina MRE11 a risvegliare il sensore sentinella cGAS.

I numeri del tumore al seno in Italia

Con più di 55.000 nuove diagnosi all’anno, il tumore al seno resta il più diffuso in Italia. Rappresenta quasi un terzo di tutti i tumori che interessano le donne e il 15 di tutti i tumori diagnosticati nel nostro Paese.

Le diagnosi sono in crescita negli ultimi anni, ma grazie alla ricerca scientifica la mortalità è in costante diminuzione, anche se rimane la prima causa di morte per cancro nelle donne. Trovare quindi un trattamento che possa prevenire alcune forme gravi, rappresenterebbe un ulteriore importante passo in avanti nel trovare una cura per questa malattia.

