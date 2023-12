Sclerosi multipla: sostieni la ricerca con le mele AISM

Una mela al giorno… Aiuta la ricerca. Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre tantissimi volontari scenderanno in 5000 piazze italiane per distribuire le mele di AISM. A fronte di una donazione minima di 9 euro, infatti, ci si potrà portare a casa un sacchetto di 1,8 kg di pomi rossi, gialli e verdi. Il ricavato delle vendite sarà destinato alla ricerca di terapie risolutive per la sclerosi multipla e all’implementazione dei servizi riservati ai giovani colpiti dalla malattia. Clicca qui per scoprire la piazza più vicino a te.

Oltre alle mele, anche il numero solidale

Oltre alle mele, c’è di più. Si può infatti sostenere la ricerca inviando un sms (del costo di 2 euro) o facendo una telefonata da rete fissa (di 5 euro) al numero solidale 45512. In questo modo si può dare il proprio contributo ai progetti legati alle forme progressive di sclerosi multipla, che ad oggi sono ancora orfane di trattamenti efficaci.

Le ricette di Alessandro Borghese

Per questa edizione il testimonial si conferma essere lo chef Alessandro Borghese che, per l’occasione, ha realizzato quattro semplici ricette, cioè lo strudel di mele, il gazpacho verde con germogli di soia, la torta di mele e cannella e il budino di mele millegusti, da testare nella propria cucina. Per scoprire ingredienti e modalità di preparazione, clicca qui.

