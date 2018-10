Acufene: definizione, cause, sintomi e cura

Come si presenta

Il suono avvertito varia da persona a persona. «C’è chi lo avverte come un fruscio, chi come un ronzio, chi come un fischio persistente o, ancora, chi sente un rumore “pulsante”. In quest’ultimo caso, però, bisogna prendere in considerazione un possibile conflitto neurovascolare: un piccolo vaso sanguigno, cioè, decorre proprio in prossimità di un nervo e il passaggio del sangue lo comprime fino a provocare questa pulsione interna» spiega lo specialista.