Ogni quanto lavi i vestiti usati in palestra? La risposta più comune è: «Dipende!». Dipende da quanto abbiamo sudato, da quante volte li abbiamo messi, da quanto siamo stati pigri quella settimana, eccetera. C’è chi lava pantaloncini e t-shirt dopo ogni allenamento (soprattutto se è impegnativo) e chi magari fa fare loro un paio di giri. La risposta corretta? Non esiste, ma sarebbe meglio lavare l’intero kit da palestra – asciugamani compresi – dopo ogni lezione.

Come lavare i vestiti usati in palestra

Molti tessuti moderni utilizzati per l’abbigliamento sportivo richiedono un lavaggio a bassa temperatura. Il rischio, però, è non eliminare i batteri che possono prosperare sugli abiti sudati. Quindi se si lavano gli indumenti a una temperatura inferiore ai 40 ° C, vale la pena aggiungere un detergente antibatterico per il bucato.

Se ti alleni al chiuso

Non importa se ti alleni al chiuso o all’aperto: i vestiti si sporcheranno comunque. In palestra, puoi raccogliere germi e sporco da altre persone usando le macchine o i tappetini. In teoria, tutte le palestre dicono che sia obbligatorio utilizzare il proprio asciugamano quando si utilizzano gli attrezzi e le aree comuni, ma non lo fa quasi nessuno: è capitato a tutti noi di vedere persone in palestra che fanno attività fisica appoggiandosi sulle macchine senza avere il proprio asciugamano. È assolutamente da evitare. Se dovete fare esercizi a terra cercate di portarvi il vostro materassino o tappetino o comunque copritelo con il vostro asciugamano.

Se ti alleni all’aperto

Se ti alleni all’aperto, invece, sporcarsi è ancora più semplice perché si raccoglierà fango, batteri e macchie dall’ambiente circostante.

Lava anche la bottiglia dell’acqua

Piuttosto che lasciare gli indumenti, l’asciugamano e tutto ciò che hai utilizzato in palestra nella borsa per una notte o per giorni, è meglio buttare tutto in lavatrice non appena si arriva a casa: solo così si riduce la possibilità di moltiplicazioni batteriche. Infine, non dimenticare di lavare, oltre a pantaloncini, maglietta e asciugamani, anche la bottiglia di acqua: a mano o in lavastoviglie, per evitare che diventi puzzolenti e potenziale covo di batteri.

