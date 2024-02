Deodorante per le ascelle: sai qual è il momento migliore in cui usarlo?

Quando dobbiamo mettere il deodorante? Tutte le mattine prima di uscire di casa ci spruzziamo il deodorante o passiamo lo stick a seconda delle nostre preferenze. È diventato un gesto automatico, come lavarsi i denti.

Ma è corretto? In realtà uno studio ha dimostrato che il deodorante per le ascelle andrebbe messo durante un’altra parte della giornata se vogliamo renderlo più efficace. Attenzione, però, non tutti i deodoranti sono uguali. Meglio scegliere dopo aver letto i consigli degli esperti.

Quando dobbiamo mettere il deodorante? Ecco cosa dice la scienza

Il momento migliore è prima di andare a dormire. Le nostre ghiandole sudoripare sono meno attive la sere. Questo significa che riescono ad assorbire i principi attivi contenuti nei deodoranti in modo migliore.

La temperatura corporea scende naturalmente durante le ore serali, per preparare il nostro corpo al rilascio della melatonina, l’ormone che ci permette di addormentarci. Durante il giorno i nostri occhi assorbono la luce e di conseguenza i livelli di melatonina restano bassi per permetterci di essere svegli. Quando arriva l’oscurità, ecco che la melatonina comincia a circolare.

Oltre a ridurre la temperatura, la melatonina riduce anche la pressione sanguigna, abbassando anche il numero dei battiti cardiaci. È questo il momento migliore in cui mettere il deodorante per ridurre il sudore e l’odore prodotto dalla ghiandole sudoripare. Se sudiamo troppo, anche per evitare fastidiose dermatiti, meglio usare un antitraspirante.

Quanti tipi di ghiandole sudoripare abbiamo e qual è il loro ruolo?

Il nostro corpo ha due tipi di ghiandole del sudore:

eccrine, che si trovano su tutto il corpo, anche se sono principalmente presenti nelle ascelle, sulla fronte, sul palmo delle mani e sulla pianta dei piedi. Le ghiandole eccrine producono un sudore incolore e praticamente inodore. Il loro ruolo è quello di impedire un eccessivo aumento della temperatura corporea. Queste ghiandole rilasciano sudore ininterrottamente, ma in piccolissime quantità. Non ce ne accorgiamo, perché evaporano velocissimamente. apocrine, localizzate solo in alcune aree come le ascelle, la zona dell’inguine e quella perineale e intorno alle areole mammarie. Producono un sudore bianco-giallastro e di odore pungente. Deriva dal mondo animale: il suo scopo, che ormai si è perso, è quello di stimolare l’interesse sessuale. La produzione di questo tipo di sudore causa odori più o meno sgradevoli.

Quando dobbiamo mettere il deodorante? Ecco i motivi per cui devi metterlo la sera

Spruzzare o passare il deodorante la sera dà tempo al corpo di assorbire le sostanze che entrano nelle ghiandole aprocrine delle ascelle più semplicemente, rallentando il sudore, prima che si scatenino i cattivi odori. L’Accademia Americana di Dermatologia sostiene che ci vogliano tra le sei e le otto ore a un antitraspirante per raggiungere i condotti delle ghiandole.

Un altro consiglio è quello di aspettare che la pelle sotto l’ascella sia completamente asciutta. Chi non riesce a fare a meno di usare il deodorante sotto le ascelle prima di uscire, ricordi di farlo comunque anche prima di andare a dormire. In questo modo l’effetto secondo gli esperti è assicurato.

