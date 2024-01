Semi di girasole: proprietà e come utilizzarli in cucina

Il girasole è una pianta della famiglia delle Asteraceae originaria del continente americano, che si diffuse in Europa nel Cinquecento a fini ornamentali, divenendo importante in cucina soltanto due secoli più tardi. I semi di girasole sono un ottimo alleato di salute. Ecco perché.

Semi di girasole: le proprietà

I semi, dalla forma allungata e dal colore grigio-beige, contengono un buon quantitativo di proteine, minerali, fibre vegetali, acidi fenolici e flavonoidi. Una porzione di 15 grammi fornisce il fabbisogno giornaliero di vitamina E, utile per mantenere la salute cardiovascolare.

Cose importanti da sapere

Costituiti da un guscio duro esterno e una mandorla interna, i semi di girasole in realtà sono i frutti della pianta e si chiamano acheni. L’abbondanza di folati ne fanno un cibo ideale per le donne in gravidanza: prevengono l’insorgenza di malformazioni neonatali, in particolare la spina bifida. Uno studio pubblicato nel 2018 sulla rivista Birth Defects Research ha confermato il ruolo protettivo dell’acido folico durante la dolce attesa e così l’Organizzazione mondiale della sanità ne raccomanda l’assunzione quotidiana di 400 microgrammi per ridurre il rischio di malformazioni neonatali.

Come utilizzarli in cucina?

Vengono utilizzati per produrre olio da cucina, ma possono essere impiegati anche crudi in aggiunta a yogurt, insalate, prodotti da forno, primi piatti, contorni, oppure come snack, tostati e leggermente salati.

Ricetta: filetti di orata con semi di girasole

Ingredienti per 2 persone:

2 filetti di orata;

semi di girasole;

cipolla;

pan grattato;

olio extravergine d’oliva;

sale;

pepe.

Preparazione:

In una padella antiaderente fate rosolare i semi di girasole con un filo di olio extravergine d’oliva e le un po’ di cipolla sminuzzata. Quando i semi sono ben tostati e colorati, uniteli al pan grattato e mescolate bene. Aggiungete un pizzico di sale e pepe. Mettete il composto di semi di girasole e pan grattato su un lato dei filetti di orata, premendo bene. Cuocete in padella con olio extravergine d’oliva per 10 minuti circa, girando i filetti di tanto in tanto.

