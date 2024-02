MSD CrowdCaring finanzia i migliori progetti relativi alla rimozione delle barriere sociali

Conosci un’associazione no-profit alla ricerca di un finanziamento? Potresti utilizzare Eppela, una piattaforma di crowdfunding, cioè di raccolta fondi. Il crowdfunding è lo strumento ideale per condividere la propria idea in rete, trovando persone pronte a sostenerla. Per premiare la creatività, l’innovazione e la solidarietà, Eppela ha dato vita a iniziative di cofinanziamento in collaborazione con grandi aziende italiane, che diventano mentor

selezionando e finanziando i progetti ritenuti più meritevoli.

MSD CrowdCaring finanzia i progetti relativi alla rimozione delle barriere sociali

Una di queste aziende è MSD Italia, che con la piattaforma MSD CrowdCaring si prefigge l’obiettivo di finanziare i migliori progetti relativi alle rimozione delle barriere. L’obiettivo è quello di aiutare le persone, senza che la disabilità, la malattia, il colore della pelle, l’età o alcuna forma di diversità o di condizione possano costituire un limite alla loro vita.

«MSD CrowdCaring è attenta ai temi della diversità e dell’inclusione. Vuole promuovere tutte quelle idee e quei progetti che abbiano il fine di favorire, a beneficio della collettività, la rimozione di tutte le barriere sociali e personali che possono limitare la via quotidiana delle persone. Promuovono la cultura dell’attenzione agli altri e dell’inclusione» spiega Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratrice Delegata MSD Italia.

«I progetti selezionati che raggiungono gli obiettivi di “finanziamento dal basso” attraverso il crowdfunding, accedono ad un co-finanziamento da parte di MSD Italia nel ruolo di “mentor”, per un massimo di cinquemila euro e secondo le modalità inserite nel regolamento».

Quali progetti vengono finanziati?

Gli ambiti dei progetti finanziati da MSD sono finalizzati all’abbattimento delle barriere e dei limiti causati da disabilità, malattia o diversità e alla creazione di un network inter-generazionale. Sono relativi a iniziative che promuovono l’uguaglianza di genere, lo sviluppo di ambienti di lavoro inclusivi, la creazione/sviluppo di network di supporto reciproco per le donne. Un contributo importante all’abbattimento di tutte le barriere, per migliorare la quotidianità e renderci gli uni più vicini agli altri.

Msd CrowdCaring: i numeri raggiunti finora

Dal 2018 ad oggi, grazie agli oltre 820mila euro raccolti, a un co-finanziamento di Msd di 350mila euro e a più di 5.700 sostenitori, è stato possibile realizzare 80 progetti su tutto il territorio nazionale: numeri importanti che ben sintetizzano il successo dell’iniziativa Msd CrowdCaring, che festeggia il suo quinto anno di attività.

Un percorso che l’azienda ha confermato di voler proseguire: «È una iniziativa che vede nelle sue fondamenta due fattori chiave, nonché due pilastri dello sviluppo sociale, economico e culturale del Paese, ovvero la sostenibilità – nel senso più ampio del termine – e l’innovazione» prosegue Luppi.

«Realizzare – non solo immaginare – un futuro migliore, equo, con più salute, vuol dire ripensare al modo in cui operiamo, creiamo valore e collaboriamo. Solo agendo responsabilmente e in maniera sinergica ed integrata riusciremo a fare la differenza nella vita delle persone».