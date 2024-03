Cura del diabete: arriva la gestione intelligente dell’insulina

Con nuove insuline, sensori glicemici sempre più precisi, penne intelligenti e microinfusori di ultima generazione, nell’ultimo decennio la cura del diabete di tipo 1 ha subito una vera rivoluzione. Il progresso tecnologico ha reso più semplice (o meno difficile) la gestione della malattia, migliorando la qualità di vita dei pazienti. Per un diabetico oggi è infatti possibile avere sistemi di monitoraggio che effettuano misurazioni dei livelli di glucosio in modo semi-continuo, per mezzo di un sensore glicemico impiantato nel tessuto sottocutaneo, in combinazione con delle pompe per l’insulina che iniettano, in base ai dati rilevati, la dose di ormone di cui l’organismo necessità in quel momento. Una sorta di pancreas artificiale ibrido.

Il monitoraggio costante dei livelli glicemici nel sangue e una tempestiva risposta alle loro fluttuazioni (iperglicemia o ipoglicemia) rappresentano la strategia principale per gestire al meglio l’evoluzione del diabete e ridurre così la possibile insorgenza delle sue complicanze. La patologia diabetica, infatti, rappresenta ancora oggi una delle principali cause di malattie cardiovascolari, disfunzioni renali, retinopatie e problematiche agli arti inferiori.

I numeri del diabete

In Italia, il 6,6% della popolazione generale e il 7,7% della popolazione adulta ha ricevuto una diagnosi di diabete, nel 10% dei casi di tipo 1, cioè autoimmune, che determina la totale assenza di produzione dell’insulina. Secondo le proiezioni dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, ci si aspetta che entro il 2028 il numero di italiani affetti da patologie croniche, raggiunga la cifra di 25 milioni. Tra questi, anche il numero di persone affette da diabete, che aumenterà gradualmente nei prossimi anni a causa dell’invecchiamento della popolazione, dell’obesità e di altri fattori di rischio correlati allo stile di vita. Entro il 2045 si stima un aumento del 22%, raggiungendo così 81 milioni di persone con diabete in Europa.

Monitoraggio glicemico ogni 5 minuti

Uno dei dispositivi medici di ultima generazione disponibili in Italia per la cura del diabete è stato lanciato da poco dall’azienda italiana MOVI e consiste in una pompa insulinica, un sensore per il monitoraggio continuo della glicemia (in grado di rilevare un valore ogni cinque minuti) e di un algoritmo predittivo di controllo che automatizza e personalizza l’erogazione di insulina in base ai dati forniti dal sensore.

Il primo vantaggio per i pazienti riguarda un miglioramento del controllo glicemico, dal momento che il sistema garantisce un aumento significativo del compenso metabolico. E, grazie alle nuove caratteristiche del sensore per il monitoraggio in continuo dei livelli di glucosio nel sangue, consente ai pazienti di poter trascorrere ancora più tempo in “closed loop”. Ossia di poter beneficiare più a lungo dell’erogazione automatizzata dell’insulina.

Cura del diabete: gestione intelligente dell’insulina

Il secondo riguarda la gestione intelligente dell’insulina. Si tratta infatti di un sistema AHCL, cioè con automatismo dell’infusione insulinica basale e dell’erogazione di boli correttivi, che si avvale di un avanzato algoritmo, in grado di prevedere i livelli di glicemia a 30 minuti. In questo modo si ottimizza il controllo glicemico fin dai primi momenti di utilizzo.

Nel 2022, al Congresso Nazionale della Società italiana di diabetologia (Sid), è stato presentato uno studio condotto con lo scopo di valutare l’efficacia di tali sistemi nei pazienti con diabete di tipo 1, confrontandoli con sistemi più “semplici”, costituiti da un microinfusore e da un sensore glicemico non integrati, cioè non comunicanti. Dopo una valutazione di sei mesi, i ricercatori hanno dimostrato una maggiore efficacia nel controllo glicemico dei sistemi con automatismo dell’infusione insulinica rispetto ai sistemi non integrati.