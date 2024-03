Cos’è il Fentanyl e perché l’allerta è così alta?

Il Fentanyl non è ancora fortunatamente un’emergenza nel nostro Paese, ma le autorità sono già in allarme. Si chiama anche la droga degli zombie, perché trasforma i suoi consumatori in morti che camminano.

Negli Stati Uniti la situazione è fuori controllo: si contano 200 morti al giorno per overdose, 100.000 solo nel 2022. Si sta diffondendo anche in diversi Paesi europei, soprattutto Portogallo e Gran Bretagna. In Italia la Guardia di Finanza ha recentemente fatto un sequestro a Piacenza di 100.000 dosi, pronte a essere immesse nel mercato illegale.

Cos’è il Fentanyl? Fino a cento volte più potente della morfina, 50 dell’eroina

In realtà si tratta di un farmaco usato nella terapia del dolore, ma provoca un forte stato di euforia che porta al suo uso e abuso come sostanza stupefacente. È infatti un potente oppioide sintetico con impiego analgesico e anestetico.

Come antidolorifico ha effetti simili a quelli della morfina, ma è fino a cento volte più forte. Rispetto all’eroina ha una potenza di cinquanta volte maggiore.

S’impiega per il trattamento del dolore in forma grave, dopo un intervento chirurgico importante o in oncologia, quando i dolori in conseguenza di un tumore sono insopportabili.

Quali sono gli effetti collaterali?

Il suo principale problema è la dipendenza, quando usato fuori dal controllo medico. Bastano solo 2-3 milligrammi di questa sostanza per uccidere una persona per soffocamento.

Tra gli effetti collaterali più diffusi, oltre alla dipendenza, ci sono:

nausea,

capogiri,

vomito,

affaticamento,

mal di testa,

costipazione,

anemia,

edema periferico.

Come si può trovare il Fentanyl?

Il Fentanyl si può acquistare nelle farmacie con prescrizione medica, che può essere utilizzata una unica volta. Il problema è che si possono acquistare delle dosi anche nel deep e dark web.

Il deep web è formata da pagine non indicizzate dai motori di ricerca, come le banche dati degli enti governativi o quelle delle aziende, ma anche da contenuti che hanno un particolare sistema di accesso, come i forum o le chat.

è formata da pagine non indicizzate dai motori di ricerca, come le banche dati degli enti governativi o quelle delle aziende, ma anche da contenuti che hanno un particolare sistema di accesso, come i forum o le chat. Il dark web può invece essere raggiunto solo con particolari applicazioni. Qui si trova la parte più oscura e illegale di internet, dallo spaccio di droga, alla vendita di armi, fino alla possibilità di avere documenti falsi.

Per quanto riguarda le farmacie, le autorità di polizia chiedono di rafforzare la vigilanza per evitare furti e per fare in modo che vengano segnalate anche le vendite con prescrizioni mediche, fermo restando il diritto alla privacy che ha ogni paziente.

Contestualmente il piano del governo prevede un attento monitoraggio perché ci sia la possibilità di avere in modo diffuso sulle farmacie di tutto il territorio nazionale i farmaci che contrastano gli effetti nocivi del Fentanyl, come ad esempio il Naloxone.

