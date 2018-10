Gas radon: cos’è, dov’è e che effetti ha sulla salute?

Prevenire si può

Cosa si può fare per diminuire l’esposizione alle radiazioni di radon? «Un metodo semplice, sebbene non definitivo, è garantire un ricircolo d’aria nei locali seminterrati – spiega Giovine – sistemi di mitigazione risolutivi possono essere metodi di impermeabilizzazione o di ventilazione e in fase di progettazione si può optare per un sistema può essere più efficiente dell’altro. Per il nuovo edificato, sarebbe opportuno prevedere, già in fase progettuale, dei sistemi per ridurre il rischio. Per quanto riguarda gli edifici già esistenti è opportuno utilizzare sistemi idonei per la riduzione delle concentrazioni».