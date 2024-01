Arriva LoYoga: la App per trovare ovunque un insegnante

Una App che mira a diventare il punto di riferimento del mondo yoga, che punta a raccogliere i migliori insegnanti di questa disciplina che sta conoscendo un vero e proprio successo anche nel nostro Paese negli ultimi anni. Contemporaneamente diventerà uno strumento utile per chi pratica yoga e non vuole perdere l’opportunità di una lezione neanche in viaggio di piacere o di affari. O magari semplicemente perché si vuole provare un diverso tipo di yoga da quello che si pratica normalmente.

Sei insegnante di yoga certificato?

Se sei un insegnante di yoga certificato ti basta contattare il team di LoYoga. Saranno loro a spiegarti come fare a iscriversi a questa App con cui potrai essere localizzato dalle persone nella tua zona (residenti, turisti, viaggiatori, ecc.) e far prenotare e pagare lezioni individuali e di gruppo! Non solo, entrerai a far parte di un network che ti potrà persino far guadagnare sugli insegnanti invitati da te. Nata con la finalità di portare lo yoga al maggior numero di persone possibile, LoYoga rende questa magnifica disciplina adatta a tutti, perché basta trovare lo stile e l’insegnante giusto ed è fruibile ovunque.

Prima app al mondo a consentire di geolocalizzarsi e trovare gli insegnanti e i corsi della zona, porta nel mondo dello yoga il concetto del multilevel marketing, consentendo a ogni insegnante di farsi garante di altri e guadagnare anche sulle loro lezioni. Dalle parole della sua fondatrice, Lorenza Minola: «Quando hai come obiettivo di portare lo yoga al maggior numero di persone al mondo, il primo passo è quello di consentire agli insegnanti di guadagnare di più per potersi dedicare totalmente all’insegnamento».

Leggi anche…

None found