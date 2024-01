OK-Salute e Benessere gennaio 2024

Il nuovo numero di OK Salute e Benessere è in edicola, qui di seguito puoi leggere il Sommario del numero di gennaio 2024. Ti aspettiamo in edicola!

In questo numero di OK Salute e Benessere

Cover story: Gianmarco Tamberi – RITUALI SCARAMANTICI – Il mio effetto placebo, di cui oggi non ho più bisogno «Sono salito sul gradino più alto dei podi mondiali con la barba tagliata a metà.

Ma quello che dal 2011 è diventato un gesto imprescindibile, da replicare prima di ogni gara, oggi si è trasformato in una scelta. Mostrava la mia umanità, ma anche una mia debolezza. A Parigi 2024? Deciderò quel giorno» Nel 2015 un gruppo di ingegneri della Nasa, al lavoro nella spedizione della sonda New Horizons verso Plutone, ha raccontato di ricorrere ad alcuni riti scaramantici per dettare la riuscita della missione. Un pupazzo portafortuna, un numero ricorrente, un gesto rituale: in poche parole, il pensiero antiscientifico per eccellenza nella Mecca della scienza….

