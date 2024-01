Il collagene da bere funziona davvero?

A 20 anni è vietato sentirsi vecchi, ma da un punto di vista fisiologico l’organismo inizia a invecchiare davvero. Diminuisce la produzione di collagene, una proteina essenziale per la struttura e il benessere della pelle, che rende la cute tonica ed elastica. Il collagene, prodotto da cellule chiamate fibroblasti, è inoltre responsabile della resistenza e della flessibilità di muscoli e articolazioni.

Crescendo si perde collagene

Man mano che gli anni passano, la capacità del corpo di ricostituire il collagene si riduce naturalmente e la presenza di questa proteina nell’organismo diminuisce di circa l’1,5% ogni anno. Riducendosi in densità, e venendo meno anche elastina e acido ialuronico, la struttura e la fermezza della pelle si degradano, rendendo la pelle più sottile e più rigida. E così a forza di sorridere, imbronciarsi, anche solo parlare e muovere il viso, iniziano a comparire le prime pieghette, che poi diventeranno rughe. La forza di gravità, poi, non aiuta, così come non lo fanno alcuni fattori ambientali esterni, tra cui l’inquinamento, i raggi del sole e abitudini di vita scorrette (in primis l’alcol, il fumo, lo stress e una dieta non equilibrata).

Un aiuto arriva dai prodotti al collagene

Creme, sieri oppure maschere a base di collagene sono prodotti molto utilizzati per sopperire al calo della produzione di collagene, ma studi scientifici internazionali hanno dimostrato che assumendo per via orale nutraceutici a base di collagene è possibile non solo migliorare la produzione di collagene nella pelle e nei tessuti connettivi, ma anche aumentarne la produzione naturale.

La nutricosmetica e la ricerca

«Gli integratori liquidi a base di collagene idrolizzato sono 20 volte più efficaci rispetto agli integratori in compresse o in polvere. L’importante è scegliere integratori che abbiano dietro un solido lavoro di ricerca, come quello degli esperti di Minerva Research Labs, uno dei principali innovatori in questo campo» spiega Prof. Andrea Corbo direttore sanitario di MedicalSpa – Roma. Basando le sue formulazioni sulla scienza nutrizionale, il laboratorio di ricerca di Minerva Research Labs ha aperto la strada alla categoria degli integratori liquidi di bellezza a base di collagene con il lancio di GOLD COLLAGEN® Pure nel 2011 nel Regno Unito e poi nel mondo, compresa l’Italia. Formulazioni brevettate e clinicamente testate, con peptidi bioattivi derivati ​​da collagene e potenti antiossidanti naturali che migliorano significativamente l’idratazione e l’elasticità della pelle, riducendo la comparsa di rughe, linee sottili, e rendendo capelli piú forti e unghie piú sane.

Per qualsiasi pelle, sopra i 25 anni

Non esiste un candidato ideale per assumere collagene per via orale: chiunque, dai 25 anni in su, età in cui la pelle inizia a perdere densità, può assumere integratori liquidi di bellezza al collagene idrolizzato, per pelle giovane, capelli sani e unghie forti.

Le diverse formulazioni

La gamma GOLD COLLAGEN® combina una miscela unica, senza zucchero né conservanti artificiali, di piccoli peptidi di collagene, acido ialuronico, vitamine, minerali e antiossidanti per offrire una soluzione naturale, efficace e affidabile contro l’invecchiamento. In grado di agire dall’interno. Dai sapori deliziosi e la piacevole testura, gli integratori liquidi al collagene GOLD COLLAGEN® sono pratici da bere e, imbottigliati in flaconi di vetro riciclabile, preservano principi attivi ed efficacia. Tra gi integratori della gamma GOLD COLLAGEN® si distingue GOLD COLLAGEN® Pure, per mantenere una pelle giovane e levigata dai 25 anni. Grazie alla presenza di collagene idrolizzato, acido ialuronico, olio di borragine e vitamine, GOLD COLLAGEN® Pure rigenera ed idrata le cellule cutanee, riducendo la comparsa di linee sottili e rughe in sole sei settimane. Altro best-seller della gamma GOLD COLLAGEN® è GOLD COLLAGEN® Forte, specificatamente formulato per le esigenze delle donne over 45 che aspirano a una pelle ridefinita. GOLD COLLAGEN® Forte è ricco di antiossidanti e vitamine per contrastare lo stress ossidativo associato al danno solare e la comparsa di rughe profonde, rallentando il processo di degradazione del collagene e consentendo così al collagene esistente di rimanere nella pelle più a lungo.

