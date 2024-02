Burro vegetale a uso cosmetico: a cosa serve e quali sono i benefici per pelle e capelli

Una volta finita la doccia, è il momento di pensare all’idratazione del corpo. Sì, perché stare sotto un getto d’acqua per qualche minuto mette a dura prova la pelle che avrà quindi bisogno di un prodotto emolliente. Al di là delle creme, per avere una dose di levigatezza in più, si può ricorrere al burro vegetale.

Cos’è e da cosa si ricava

Il burro vegetale è una pasta untuosa solida ricavata da pressatura o spremitura di semi e frutta oleosa e parti delle piante ricche di componenti grassi. Ha le stesse proprietà degli oli vegetali ma con una texture ancora più piacevole e di facile assorbimento per il corpo.

Burro vegetale: funge da barriera protettiva e rigenerativa per la pelle

La consistenza del burro vegetale rimanda subito a una coccola. Nello specifico, gli elementi di cui è composto lo rendono un prodotto trasversale capace di riparare la cute fungendo anche da barriera protettiva. Ha inoltre un’azione antinfiammatoria e seboregolatrice in grado di stimolare il ricambio cellulare. Il merito è della formula di cui è composto, in genere un mix di:

vitamina E;

acidi grassi Omega 3 e 6;

ceramidi.

Burro vegetale: come e dove acquistarlo

Il burro vegetale si acquista in erboristeria, in farmacia o tramite vendita online. Una condizione importante è quella di accertarsi che sia di origine naturale e ottenuto tramite spremitura a freddo, senza l’uso di sostanze chimiche. Ne esistono di tipi diversi, ognuno con usi e proprietà diverse. Eccone alcuni.

Burro di karité per il viso

Per trasformare il momento della detersione in un rituale di benessere ci si può affidare al burro di karité. Ottimo per restituire idratazione e morbidezza alla pelle, basta spalmare sul volto una noce abbondante di prodotto e lasciarla in posa per circa 20 minuti, prima di rimuoverla con acqua calda oppure con un panno di cotone inumidito e caldo.

Burro di mango per il corpo

Ottimo emolliente da spalmare in tutto il corpo, il burro di mango previene le smagliature e ripristina l’elasticità della pelle. È ricco di proprietà emollienti, antiossidanti e cicatrizzanti: basta metterlo sulle gambe e sull’addome ogni sera per aiutare l’attività rigenerativa dell’epidermide.

Burro di mango per i capelli

Il burro di mango viene estratto dal seme del frutto e ha proprietà emollienti che lo rendono delicato sul cuoio capelluto. Applicato sulla chioma anche in piccole quantità, rinforza il fusto, previene le doppie punte e rende i capelli lucidi e brillanti. Mentre lo applicate fate dei movimenti circolari, avrete così un miglior assorbimento dei nutrienti e sentirete un’incredibile sensazione di relax.

Burro di cupuaçu per le mani

Il burro di cupuaçu contiene un trigliceride semi-solido che riduce la perdita d’acqua trans-epidermica, favorendo in questo modo il mantenimento dell’idratazione. Ottenuto anch’esso da una pianta di origine amazzonica, riduce il disseccamento e aiuta ad avere mani morbide e lisce. Sfregatelo tra le dita chiudendo gli occhi per una pausa di vero piacere.

Burro di Murumuru per i piedi

Viene dal Brasile il burro di Murumuru, ottenuto dai semi di una palma che cresce nella foresta pluviale. Ha in comune con tutti gli altri burri l’efficacia nutriente ma in più, contiene antiossidanti e vitamina A. È ideale sui piedi screpolati. Un buon massaggio rilassante ai piedi apporta un aumento del flusso di sangue, aiutando, di conseguenza, tutto l’organismo a rilassarsi. Nutre a fondo la pelle e viene applicato direttamente anche in caso di eruzioni cutanee.

