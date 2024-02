Tornano le Arance della Salute per la ricerca contro il cancro

In moltissime piazze e vie italiane torna l’iniziativa delle Arance della Salute di Fondazione Airc. Almeno 20.000 volontari dell’Associazione Italiana ricerca contro il Cancro saranno nelle piazze di tutta Italia sabato 27 gennaio. Basta cliccare qui per trovare quella più vicina al proprio indirizzo.

Arance della Salute: qual è il contributo?

I sostenitori potranno portarsi a casa una reticella di arance rosse coltivate in Italia per 13 euro. A disposizione anche il miele ai fiori di arancia – il contributo sarà in questo caso di 10 euro – o una marmellata di arance con 8 euro. Per ogni reticella venduta la Fondazione riceverà 50 centesimi di euro.

La prevenzione resta un’arma fondamentale

La scelta cade da anni sulle arance, perché sono tra i migliori simboli di uno stile di vita sano, fondamentale per la prevenzione. Dobbiamo ricordarci sempre che 4 tumori su 10 sono prevenibili, adottando delle abitudini corrette. Naturalmente la ricerca fa la sua parte.

Un dato su tutti: negli ultimi dieci anni il tasso di sopravvivenza è cresciuto del 37 per cento. Contemporaneamente però stanno anche crescendo le diagnosi di tumore. Bisogna quindi insistere con la ricerca, che richiede tempo e tanti soldi per arrivare a nuove terapie sempre più precise e mirate per le diverse forme di cancro.

Arance della Salute: parteciperanno anche le scuole

Venerdì 26 e sabato 27 gennaio ci saranno anche le scuole a fare la loro parte nel sostegno alla ricerca. In più di 1.000 scuole di ogni ordine e grado, studenti, insegnanti e genitori si trasformano in volontari Airc per l’iniziativa Cancro Io Ti Boccio. Si tratta del progetto AIRC dedicato al mondo della scuola per finanziare i progetti più innovativi, con l’assegnazione dei borse di studio a giovani laureati in Medicina che hanno scelto di specializzarsi in Oncologia. Per gli studenti ci sarà un premio ad estrazione: i più fortunati si porteranno a casa un computer.

Da febbraio anche nei supermercati

Dal 2 febbraio anche la grande distruzione parteciperà a questo evento. Migliaia di punti vendita sostengono il lavoro dei ricercatori AIRC. Anche in questo caso per ogni reticella di “Arance rosse per la Ricerca” acquistata, AIRC riceverà 50 centesimi di euro.

Il ruolo di Airc nella ricerca contro il cancro

Solo nel 2024 Fondazione Airc ha investito complessivamente oltre 143 milioni di euro per portare avanti ben 695 progetti di ricerca, 93 borse di studio e 15 programmi speciali. Il suo impegno si rafforza con il sostegno a Ifom, Istituto di Oncologia Molecolare di Fondazione Airc e centro di eccellenza internazionale. Sono 6.000 i medici e scienziati sostenuti da Airc e che lavorano in 102 istituzioni prevalentemente pubbliche: laboratori di università, ospedali e altri centri di ricerca.

