OK-Salute e Benessere marzo 2024

Il nuovo numero di OK Salute e Benessere è in edicola, qui di seguito puoi leggere il Sommario del numero di febbraio 2024. Ti aspettiamo in edicola!

In questo numero di OK Salute e Benessere

Cover story: Fiorello – MAL DI SCHIENA – LO SPORT È LA MIA MEDICINA – Dopo i 50 anni ho iniziato

ad assumerla tutti i giorn «Più di dieci anni fa, su suggerimento del mio cardiologo, ho smesso di fumare, modificato la dieta e soprattutto ho iniziato a praticare attività fisica quotidiana.

Oggi mi sento in forma e il movimento mi mette ancora più di buon umore» Si definisce «un pigro con la necessità di restare attivo» e assicura che la mattina, anzi all’alba, quando è ora di alzarsi per raggiungere il «glass» di Viva Rai2!, al Foro Italico di Roma, è lui che sveglia la sveglia. «Sono molto mattiniero, provate a parlare con me alle quattro del mattino: sono imbattibile!». Non è difficile credere alle parole di Rosario Fiorello…

